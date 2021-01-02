Groseri, yeni yılı indirim ve süpriz hediyeler ile kutluyor

her yıl olduğu gibi bu yılda bin 500 müşterisine sürpriz yılbaşı hediye paketi hediye etti. 17 yıldır aynı heyecan ve büyük ilgiyle devam eden sürpriz yılbaşı kampanyasında, bin 500 müşteri evlerinde Groseri personeli eşliğinde ziyaret edildi. Yılbaşına özgü tasarlanan; şık bir çanta içerisinde, içeriği zengin sürpriz yılbaşı paketi hediye edilerek, yeni yıl tebriğinde bulunuldu. Groseri'den kasada zil sesi kampanyası. Yılbaşında tüm mağazaların kasalarında yer alan Groseri müşterileri sürpriz zil sesi ile yılbaşı hediye paketi kazandı. Groseri müşterileri, Aralık ayı boyunca yılbaşı konsept ürünleri ve yılbaşına özel et-hindi, meyve-sebze, çerez ve meze çeşitlerindeki büyük indirim fırsatlarından yararlandılar. Groseri, "2020 yılını acılarımız ve sevinçlerimizi geride bırakıyor. 2021 yılının tüm müşterilerimize sağlık, sevinç ve mutluluk getirmesini diliyoruz" açıklaması yaptı.