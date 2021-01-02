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hemşiri toprağa verildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Tarsus Devlet Hastanesi hemşiri toprağa verildi
MERSIN'IN Tarsus ilçesi Devlet Hastanesi'nde gece tuttuğu nöbeti sabah arkadaşına devrettikten sonra dinlenmekte olduğu kanepede vefat eden Hemşir Kadir Saldız (40) gözyaşları arasında toprağa verildi. Lenfoma tedavisi gören ve 2015 yılında sağlığına kavuşan Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görev yapan Kadir Saldız'ın gece nöbetini tamamladıktan sonra sabaha karşı nöbetini arkadaşlarına devretti. Nöbet bitiminde dinlenme odasına geçerek kanepeye uzanan Kadir Saldız bir daha uyanamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Saldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.
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Tarsus Devlet Hastanesi hemşiri toprağa verildi
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