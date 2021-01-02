Yılın ilk bebekleri Eymen ve Gülten oldu

ve Gaziantep'te yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Adana'da saat 00:03'te dünyaya gelen 'Eymen', oldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Abrurrahim ve Heviye Filiz çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğe Eymen adı verildi. Kentte saat 00.03'te 2021 yılının ilk bebeğini kucağına alan anne Heviye Filiz, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğurdum. Adını Eymen koymayı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle korkularım vardı ancak çok şükür güzel bir hamilelik geçirdim. İnşallah daha da güzel günler görürüz" dedi. Uzman Dr. Şebnem Karagül ise "Eymen bebek 3 kilo 300 gram ve sağlık durumu gayet iyi" dedi. Gaziantep'te ise 2021 yılının ilk dakikalarında doğan bebeğe 'Gülten' adı verildi. Avukat Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde yeni yılın ilk doğumu saat 00.01'da gerçekleşti. Ayşe ve Ahmet Üçer çiftinin doğan kız bebeğine "Gülten" ismi verildi. Bebeklerini yeni yılın ilk dakikalarında kucağına alan genç çiftin mutlulukları ise gözlerinden okundu.