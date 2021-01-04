Tahtaköprü barajı yaza hazır

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Aralık 2018 tarihinde sökülmesine başlanan Tahtaköprü Barajı bir buçuk yıl gibi kısa sürede tamamlanarak su tutmaya başladı. Amik Ovası'nın su sorununu çözen Tahtaköprü Barajı çiftçilerin 50 yıllık rüyasıydı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından 1977 yılında işletmeye açılan barajın yükseltme çalışmaları uzun zamandır bekliyordu.Tahtaköprü Barajı uzun zaman yükseltilmeyi beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kısa sürede tamamlanarak Hatay çiftçisinin hizmetine sunuldu. Kuraklıkla geçen bu yıl da barajın önemi daha da iyi anlaşılacağı belirtildi. DSİ yetkilileri Kahramanmaraş Menzelet ve Kılavuzlu barajlarından gelecek suyla Amik Ovası'nda su sorunu yaşanmayacağını belirttiler Hatay AK Parti Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'nın ovaya bereket dağıtacağını söyledi. Yayman, "Barajın tamamlanması için Hatay olarak Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yıl kurak olmasına rağmen inşallah su sorunu yaşamayacağız" şeklinde konuştu. Tahtaköprü Barajı'nın sadece Hatay için değil bölge için büyük fırsatlar sunduğunu söyleyen Yayman, barajın Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a hayat vereceğini ifade etti. Yayman, "Partimizin bir sloganı var. Biz her zaman diyoruz ki yaparsa AK Parti Yapar. İşte bu barajı da hükümetimiz yaptı. Bunun adı eser siyasetidir" dedi.Yayman, "50 yıllık hayalimizi gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve DSİ'ye sonsuz teşekkür ederiz. Amik Ovamıza ve değerli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. DSİ Adana Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada Tahtaköprü barajının Hatay ve bölge için hayati öneme haiz olduğu açıklandı.Baraj 454 milyon m2 su tutacak465 bin dekar araziyi sulayacakTemelden yüksekliği 55,50 metre olacakToplam bedeli 370 milyon TLHES vasıtasıyla 29 GWh elektrik üretecek350 milyon TL tarımsal gelir artışı sağla yacak80 Milyon TL elektrik üretiminden gelir elde edilecekYaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacakKışın taşkınları, yazın kuraklığı önleyecek