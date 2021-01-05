Yakın Doğu’nun müzeleri Ocak sonuna kadar ücretsiz

YAKIN Doğu Üniversitesi kampüsü, müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Girne Kapısı'ndaki Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ve Dereboyu'ndaki Günsel Sanat Müzesi, Ocak ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek. Surlariçi Şehir Müzesi, Pazartesi haricinde haftanın 6 günü 9.30- 17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Diğer müzeler ise hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine ücretsiz açık. Girne Kapısı'nda hizmete açılan Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ziyaretçilerine sunduğu eser çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile 23 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı işbirliği protokolü ile Kıbrıs tarihine ışık tutan birçok orijinal tarihi eser ve sanat eseri, ilk kez Surlariçi Şehir Müzesinde halkla buluşacak. Kıbrıs ve Lefkoşa'nın tarihi ve kültürü ile ilgili çok özel eserlerin yer aldığı ilk koleksiyon, 29 Aralık'tan itibaren 3 ay boyunca, Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmek üzere teslim alındı. İlk kez gün ışığına çıkacak orijinal eserler arasında altın varaklı el yazmaları, boyları 1,5 metreyi bulan beratlar, Kıbrıs'ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı beratı olan 387 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, fotoğraflar, nüfus defterleri, h