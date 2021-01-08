Başkan Kuş’tan şeffaf belediyecilik örneği

AK Partili Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği 'Düzenli olarak Belediyenin gelir-gider tablosunu açıklayacağım' sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Kuş, 1 Ekim- 31 Aralık tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kalem kalem gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Söz verdiğimiz gibi hem çalışıp, üretip hem de belediyenin gelir ve giderlerini açıklamaya devam ediyoruz" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından açıklanan belediyenin 1 Ekim- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gelirleri; İller Bankası Geliri: 38.277.983,53, Öz gelirler, 19.846.896,10, olmak üzere toplamda; 58.124.879,63 şeklinde açıklanırken, giderler ise, Personel giderleri; 25.039.609,23, SGK giderleri, 681.150,82, Mal ve Hizmet giderleri, 15.719.523,09, faiz giderleri, 936.658,61, Cari Transferler, 3.428.622,94, sermaye giderleri, 12.811.618,43, sermaye transferleri, 937.500,00 olmak toplamda ise, 59.554.683,12 olarak açıklandı.