Erhan Özmen: Ya düdük büyüklere çalınsaydı?

Bu sezon Süper Lig'in yıldızı olan Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) 16.haftada Büyükşehir Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı maçta 2 puan kaybetti. Dolayısıyla da liderlikten oldu. İyi mücadele edemediği için kaybetmiş olsaydı bu satırlar kaleme alınmazdı.Bir Anadolu takımı olarak Süper Lig'de büyük camialara karşı zor şartlar altında, büyük ekonomik farklarla mücadele veriyoruz.Takımımızın hakem hataları neticesinde aldığı yara aslında Gaziantep halkını yaraladı. Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin de ifade ettiği gibi,Ne dersiniz sayın başkan yanılıyor mu?futbol da yaşadığı hayal kırıklığı ile başlasa da ihracat rakamlarında yüzü güldü. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan 2020 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.Futboldaki 2 puanın son dakikada elimizden alınması nasıl tüm şehri üzdüyse ihracattaki bu başarı da tüm şehri gururlandırdı. Emeği olan herkesi gönülden, yürekten tebrik ediyorum.Bunun için de yine söylemeden geçemeyeceğim nokta şu ki; ihracat rakamlarımızı daha da artırmak, sürdürülebilir kılmak, küresel ekonomide rekabet gücümüzü kuvvetlendirmek, kazancı tabana yaymak içinüretmeliyiz.