Erhan Özmen: Ya düdük büyüklere çalınsaydı?

Bu sezon Süper Lig'in yıldızı olan Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) 16.haftada Büyükşehir Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı maçta 2 puan kaybetti. Dolayısıyla da liderlikten oldu. İyi mücadele edemediği için kaybetmiş olsaydı bu satırlar kaleme alınmazdı. Ancak son dakika da haksızlığa uğratıldığı için 2 puan kaybetti.
Bir Anadolu takımı olarak Süper Lig'de büyük camialara karşı zor şartlar altında, büyük ekonomik farklarla mücadele veriyoruz. En büyük sermayemiz alın terimiz, en büyük desteğimiz, en büyük gücümüz ise Gaziantep halkı…
Takımımızın hakem hataları neticesinde aldığı yara aslında Gaziantep halkını yaraladı. Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin de ifade ettiği gibi, "Anadolu takımlarına bu düdüklerin kolay çalınması ve önümüzün kesilmesi korkunç bir demotivasyona sebep oluyor. Herkes elini vicdanına koysun, bu kararlar büyük bir takım maçında verilse şu an tüm Türkiye'de neler konuşuluyordu? "
Ne dersiniz sayın başkan yanılıyor mu? Eğer bu düdükler büyük bir takıma çalınsaydı ABD Kongre binasına yapılan saldırıyla birlikte gündemde olmaz mıydı?
futbol da yaşadığı hayal kırıklığı ile başlasa da ihracat rakamlarında yüzü güldü. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan 2020 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep en fazla ihracat yapan 5.şehir oldu. 7,9 milyar dolar ihracat ile 2019'a göre %6,2 artış var. Aylık bazda baktığımızda ise Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %42 artmış ihracat.
Futboldaki 2 puanın son dakikada elimizden alınması nasıl tüm şehri üzdüyse ihracattaki bu başarı da tüm şehri gururlandırdı. Emeği olan herkesi gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Beni bilenler bilir olmazsa olmazım vardır o da değer yaratmaktır, değerli olmaktır. Çünkü; dünyada değer yaratanlar kıymetlidir.
Bunun için de yine söylemeden geçemeyeceğim nokta şu ki; ihracat rakamlarımızı daha da artırmak, sürdürülebilir kılmak, küresel ekonomide rekabet gücümüzü kuvvetlendirmek, kazancı tabana yaymak için "katma değer"
üretmeliyiz. 100 ürünle bin dolar değil, 10 ürünle bin dolar kazanma vizyonumuz olmalı. Dün fırlattığımız beşinci nesil haberleşme uydumuz Türksat 5A gibi milli teknoloji hamlemizi güçlendirmeli, dünyaya gökten, denizden, topraktan her yerden milli teknoloji ile selam vermeliyiz.