Öğrencilerin tablet bilgisayar sevinci

Adana'da Kovid- 19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan sürdürülecek eğitim modelinde, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin dağıtımı ülke genelinde belirlenen plan dahilinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kapsamda Adana'da toplam 13.500 adet tablet bilgisayar seti dağıtılması planlanırken Bakanlık tarafından Adana'ya ilk etapta gönderilen 2.000 adet tablet bilgisayar setinin dağıtımı il genelinde gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda Adana Valiliği himayesinde Seyhan ilçesi Şehit Nihat Şener Ortaokulu'nda gerçekleştirilen temsili tablet bilgisayar dağıtım etkinliğine Vali Yardımcısı Zafer Öz, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, veliler ve öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tablet dağıtımlarıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında zorunlu olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi ve tüm öğrencilerin canlı ders ile EBA platformundan faydalanmaları hedefleniyor.