Melih ABİ: Senin işin saklamak bizim işimiz ortaya çıkarmak

Mersin'deki ihale skandalını yazdım.Adrese teslim ihaleden pis kokular geldi burnuma.Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması Koray Aslan'ın aracılık yaptığı, CHP İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilen 120 milyonluk ihale.Eski parayla 120 trilyon!Ertaç bey göndermediği araçların bile parasını almış.Kilometresiyle oynadığı eski ve kullanılmış araçları belediyeye kiralamış.Her şeyiyle ballı bir ihale.Airbag'i olmayan araçları belediyeye vermiş.Aracı kullanan sürücü ve binenlerin ölmesi için tuzak hazırlanmış adeta.Bu bilgileri de haberimizde okura sunduk.Sonunda ihale iptal edildi.Yani Mersin halkının 120 milyonunu kurtardık.İfşa etmem bazılarını rahatsız etti.Bize havuz medyası diyorlar!Mersin Büyükşehir'e yakınlığıyla bilinen bir gazete var.Genelde Başkan Vahap Seçer'i öven haberlerle dolu.Adam gazeteciliğimizi sorgulamış.Hiç utanmamış.Bu vıcık vıcık yolsuzluk kokan ihaleden tek satır yazmamış.Bize sataşıyor.Ayıptır ayıp.Vahap Seçer işçi çıkarır sesin çıkmaz!Adrese teslim ihale yapar yine susarsın!Yazarak oyununuzu mu bozduk arkadaş?SABAH Gazetesi bu ihale skandalını ortaya çıkarmasaydı Başkan Vahap Seçer ihaleyi iptal edecek miydi?Biz yazdıktan sonra o ihalenin iptal edildiğini niye yazmıyorsun?Onun için mi teslim edilmeyen araçlara bile hak ediş verildi?Bay Güney!Gazetenin sahibi ile yıllardır tanışıyorum!Bildiğim kadarıyla birbirimize sevgi saygı çerçevesinde sohbet edecek kadar hukukumuz var.Açıp sorsaydı bana yazmadığım başka bilgileri de kendine aktarırdım.O haberlerle Mersin halkının hatta tüyü bitmemiş bebelerin parasını kurtardım.Ortaya çıkıp da sanki ihale daha önceden iptal edilmiş gibi yazılar yazmazdın.Belediyedeki müfettişlere gelince;Şu andaki müfettişler Kültür A.Ş. de haksızlığa uğrayan işçilerle ilgili araştırma yapıyor.Yani çıkarılan işçilerle ilgili araştırma yapıyor.İhale ile ilgili değil yani!Mersin halkını yanlış bilgilendirmeyin!Ama ihale ile ilgili de İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.Daha Mersin'e gelmediler.Gelince ben sana tüyo veririm.Eğer yazarsan!