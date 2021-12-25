Şahinbey’den dev kütüphane

Şahinbey
Belediyesi dev proje halkasına bir yenisini daha ekleyerek Akkent Mahallesine Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesini yapıyor. Şahinbey Belediyesi eğitim kalitesinin artması ve gençlerin ve öğrencilerin dünyanın her tarafındaki kitaplara erişimini sağlamak için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin karşısına 40 bin metrekarelik alana Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni yapıyor.
24 SAAT AÇIK OLACAK
Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey'e yapılacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Millet Kütüphanemizin imkânlarını saymakla bitmez. Kütüphanemizde Grup Çalışma Salonları, Çocuk Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Kütüphanesi, Yemekhane ve Cafeterya, Ücretsiz İnternet Hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile 24 saat açık Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak" dedi.
9 MİLYON KİTAP
Gelecek nesillerin iyi yetişmesini üzerinde önemli bir görev olarak gördüklerini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Eğitime ve kültüre yönelik projeleri büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar gençlerimize 9 milyonun üzerinde kitap hediye ettik. Düzenli olarak okullarımıza ve öğrencilerimize yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Atalarımızın ülkemizi korumak ve düşman işgalinden kurtarmak için verdiği büyük mücadeleyi görüp yaşamaları için 111 bini aşkın gencimizi Çanakkale'ye götürdük" diye konuştu.