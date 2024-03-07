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Giriş Tarihi: 7.3.2024

59 yıldır sektöre liderlik ediyor

59 yıldır sektöre liderlik ediyor

Adana’nın köklü firmalarından Bozkurtlar İnşaat A.Ş., sektörde öncü bir rol oynuyor. Yarım asırdan fazla bir süredir Adana’ya değer katan mimari yapılarla adını duyuran firma, bugünün dinamiklerini yakalayarak sürekli olarak yenilenmeyi ve gelişmeyi sürdürüyor

1965 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulan Bozkurtlar İnşaat A.Ş, inşaat ve yapı malzemeleri tedariki alanlarında 59 yıldır sektöre yön veriyor. Gerçekleştirdiği her projede Adana'ya değer katan mimari yapılara imza atarak, yarım asrı geçen tecrübesini bugünün devinimleri ile harmanlayan Bozkurtlar İnşaat A.Ş, değişen sektör dinamiklerine paralel olarak hız kesmeden yenilenmeye ve gelişmeye devam ediyor.

DEPREME DAYANIKLI
Bozkurtlar İnşaat A.Ş, her projede zemindeki toprak yapısının detaylı incelemelerini gerçekleştirerek inşaat temellerini sağlamlaştırıyor. Bu titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarıyla dikkat çeken firma, depreme dayanıklı yapılarını, Lotus Towers ve Bozkurtlar Rezidans gibi örneklerle gösteriyor. Lotus Towers, radye temel üzerine inşa edilirken, Bozkurtlar Rezidans ise fore kazık temel üzerine kuruldu.

FİRMALARIN İLK TERCİHİ
Hem depreme dayanıklılığı hem de merkezi konumu ve ulaşım ağlarına yakınlığıyla öne çıkan bu yapılar, şehrin çehresini değiştiren önemli projeler arasında yer alıyor. Bozkurtlar İnşaat A.Ş'nin projeleri, hem mimari hem de iç donanım açısından özgünlük ve kaliteyi bir araya getiriyor. Bu özellikleriyle, ulusal ve uluslararası firmaların ilk tercihi olmayı başarıyor. Adana'ya özel ve özgün mimari tasarımlar kazandıran firma, gelecekte de sektördeki öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.
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59 yıldır sektöre liderlik ediyor
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