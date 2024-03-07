Aselsan, Havelsan ve Roketsan’a çağrı: Mersin’e gelin arazi temin ederiz

Nitelikli üretim ve ulaşım altyapısı ile dikkat çeken Mersin, katma değer oluşturmadaki gücünü Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile artırmaya devam ediyor. Kurulduğu 1993 yılından bu yana Çukurova'nın en önemli üretim merkezlerinden birisi olan, günümüzde 756 hektar alan üzerine kurulu 3 ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 220 firması ile ekonomiye katkı sunmayı sürdüren MTOSB, 2023 yılında 1 milyar doları aşkın dış satıma imza attı. Bu rakam kentteki toplam ihracatın 3'te birine denk gelirken hedef büyüten MTOSB, yeni genişleme alanları ile hem üretimini hem de ekonomik faydasını yükseltecek. Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 3'üncü bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesi ile en az 15 bin kişiye yeni iş imkânı sağlayarak toplam istihdamını 40 bine çıkaracak olan MTOSB, 4 ve 5'inci bölgelerle de bin 84 hektarlık yüzölçümüne ulaşacak.Teknolojiden mobilyaya, gıdadan boyaya, ambalajdan medikal ürünlere kadar yüzlerce farklı kalemde üretimin yapıldığı MTOSB, yerlileşme ve millileşme politikaları ile atılıma geçen savunma sanayisi alanında da önemli imalatçılara ev sahipliği yapıyor. Gelecek dönemde savunma sanayisi yatırımları ile öne çıkmak istediklerini belirten MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, kentte savunmaya yönelik üretim gerçekleştiren 20 firmayı güçlendirmek, yeni kurum ve şirketlere ev sahipliği yaparak bu rakamı yükseltmek istediklerini söyledi. Mersin markasının savunma ile özdeşleşmesini temenni ettiklerini dile getiren Sabri Tekli, "Hali hazırda 5'inci bölgemizi yatırıma hazırlıyoruz. Buranın ardından 6'ıncı bölge için çalışmalara başlayacağız" dedi.Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde milli kabiliyetleri birleştirerek yerli üretime katkı vermeyi amaçlıyor, MKE Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ülkemizin milli değerlerini kentimizde görmek istiyoruz" diyen Tekli, "Yeni alanlarımızda Aselsan, Havelsan ve Roketsan'a istenen büyüklükte fabrika arazisi sağlayacağımıza söz veriyoruz. Yerli üreticilerimizi ulusal markalarımızla buluşturarak katma değerli üretimimizi artıracağız. Dünyanın en büyük 100 limanı arasında bulunan Mersin Uluslararası Limanı, kısa süre içinde hizmete girecek Çukurova Uluslararası Havalimanı, kara ve demiryolu bağlantıları ile ulaşım ve lojistikte gelişmiş imkânlar barındıran kentimiz, ana tedarikçiler ve yan sanayisi ile savunma atılımlarına en uygun lokasyon olarak görülüyor" diye konuştu. Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi'nin faaliyetlerine başladığını belirten Başkan Tekli, "Mersin sanayisi ve sanayicisine güveniyoruz. SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi, savunma sanayisinde etkin rol oynamak isteyen sanayicilerimizin en önemli pusulası olacak. Girişimcilerimiz, SAHA İstanbul'un yönlendirmesi ile daha verimli çalışmalara imza atacak" diye konuştu. MTOSB'nin hayata geçirilen yatırım ve projeler ile bir eğitim merkezi haline geldiğine işaret eden Tekli, bölgede endüstriyel üretim yapan firmalara verimlilik artışı, tasarruf ve Ar-Ge desteği sağlamak için kurulan Mersin Model Fabrika bünyesindeki Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin, Türkiye'de bir ilk olduğunu anımsattı. Model fabrikadaki çeşitli uygulamalar sayesinde firmaların dijitalleşmesi ve öncü işletmeler haline gelmesinin hedeflendiğini belirten Tekli, 19 modülden oluşan yalın üretim felsefesi ve tekniklerinin aktarıldığı firmaların, yüzde 26 ila yüzde 150 arasında verimlilik artışı sağladıklarını söyledi.