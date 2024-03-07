Çukurova Havalimanı açılışa gün sayıyor

KZV Havalimanları'nın "Yapİşlet- Devret" modeliyle inşa ettiği Çukurova Uluslararası Havalimanı, Çukurova'nın ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı sunacak. 3 bin 500 metre uzunluğundaki bir ana pist ve bir yardımcı pist ile en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına olanak sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, Apron 1'e 44 adet, 120 metre uzunluğunda Apron 2'ye de 21 uçak sığabilecek.Uluslararası standartlarda tüm yeterliliklere sahip olarak tasarlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı 9 milyon yolcuya ulaşması halinde 3'ncü etap yatırımlara da başlanacak. Bin 500 araç kapasiteli katlı otoparkına sahip olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda geliş ve gidiş katlarında yeme içme fonksiyonları ile yaşam ve çevre peyzaj alanlarıyla yolculuklar daha konforlu olacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı gümrüksüz satış alanında, uluslararası zincir markaların da aralarında bulunduğu geniş bir marka karması yer alacak.Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın diğer havalimanlarından farklı olarak geniş iç bahçeleriyle de dikkat çekecek. Zengin peyzaj alanları ve iç bahçelerde portakal, limon, mandalina, turunç, zeytin ve palmiye ağaçlarıyla misafirler mevsimler boyunca renkli bir deneyim yaşayacak.Çukurova Havalimanı enerji verimliliği başta olmak üzere çevre dostu uygulamalarıyla da fark yaratacak. Binalarda bulunan ısı geri kazanımlı iklimlendirme sistemleri ve pompalarda kullanılan frekans konventörlü panolar, enerji kaybını minimuma indirirken, bölgenin güneşlenme süreleri ve güneş verimliliğinden yararlanmak amacıyla projede güneş enerji sistemleri kullanılacak.1955 yılından bu yana birçok farklı sektörde ticari faaliyetlerini sürdüren Kozuva Şirketler Grubu tarafından havalimanı işletmeciliği sektöründe de hizmet vermek amacıyla 2012 yılında kurulan KZV Havalimanları, Favori Airports LLC yatırımıyla Eylül 2013 itibariyle Somali'de bulunan Mogadişu Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı işletmeciliğini üstlenmiştir. Kasım 2020 itibariyle de "Yap-İşlet-Devret" modeli ile Çukurova Uluslararası Havalimanı Projesi ihalesini kazandı.