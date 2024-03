Cumhur İttifakı adayı Serdar Soydan: Hedefimiz Mersin’in 50 yılını planlamak

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, "Seçim sürecine başlarken mottomuzu 'Mersin'i Hisset, Mersin'i Yaşa' olarak belirledik. Burada gayemiz, Mersin'i yaşanılabilir şehirler sıralamasında ilk 5 içerisinde yer almasını sağlamaktır. Biz Mersin'de yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Her birimiz farklı görüşlerde olsak da ortak paydamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyetimiz ve Mersinimizdir. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. 3 ana tema 9 ilke ile projelerimizin çerçevesini çizdik. 9 Mart'ta da gerçekleştireceğimiz proje lansman toplantımızda tüm kent ile bunları paylaşacağız" diye konuştu.Mersin'de kamuoyu yoklaması yaptıklarını dile getiren Serdar Soydan, "Hemşerilerimizin birinci önceliğinin trafik ve ulaşım sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. Mersin'de herkes proje yapabilir ama bu işlerin hepsini bilim, ortak akıl ve kent dinamikleri ile yapmak gerekmektedir. Biz bunu savunuyoruz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. İvedilikle ulaşım master planının revize edilmesi gerekiyor. Mersin'de uygulanan sistem, kanalize kavşak sistemidir. Tüm dünyada geçerli olan sistem, akıllı kavşak sistemidir. Akıllı Şehir Mersin ilkemizi göz önünde bulundurup her şeyin akıllısını, teknolojiye uygun olanını yapacağız. Biz akıllı kavşaklar ile yola devam edeceğiz ve projelerimiz ile trafik sorununa çözüm bulacağız" diye konuştu.Türkiye'nin en pahalı içme suyunu kullanan ikinci şehrin Mersin'in olduğunu dile getiren Soydan, "İnsan odaklı yatırım noktasında ihmal ediliyoruz. Göreve gelir gelmez meclis gündemine getireceğimiz ilk konu içme suyu fiyatları olacak. Özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız için hızlıca indirim uygulamasına gideceğiz. Cumhur İttifakı'nın üretken belediyecilik vizyonu ile Mersin'in içme suyu problemini kökten çözeceğiz. Mersin'de su fiyatlarını indireceğiz" ifadelerini kullandı.Soydan, "Mersin'de tarımla uğraşan çiftçilerimizin girdi maliyetlerini taban seviyeye çekmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım AŞ.'yi kuracağız. Tarım AŞ. çatısı altında BİTSAM adını verdiğimiz Bitki Sağlık Merkezi'ni oluşturacağız. Biz burada ziraat mühendislerimizden oluşan uzmanlarla çiftçilerimize bilimsel anlamda katkı sunacağız. Gübre, sulama borusu, tohum, fide, zirai ilaç desteği vereceğiz. Bununla da kalmayacağız. Sonuçta bu üretilen ürünlerin bir de pazarlama boyutu var. Kimisini oluşturacağımız tesisler ile işleyeceğiz; kimisini de dünya pazarına sunacağız. Mersin her şeyin en iyisine layık. Dünyada parmakla gösterilir bir kent olması adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi."Sosyal belediyecilik bizim dönemimizde artarak devam edecek" diyen Serdar Soydan, "Biz göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri Engelliler Daire Başkanlığı'nı yeniden hayata geçirmek olacak. Ayrıca özel bireylerimizin çok daha rahat edebileceği Mersin Engelsiz Akademi'yi kuracağız. Bunun yanında gençler için dijital dershaneler projelerimiz arasındadır. Gençlerimiz için her ilçede yeteneklerini keşfedebilecekleri, sanatsal faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar inşa edip müzik alanında da profesyonel kayıt stüdyolarını oluşturacağız" diye konuştu.Kadınların kendilerini mesleki anlamda ya da sosyal hayatta geliştirebilecekleri alanlar kuracaklarını dile getiren Soydan, "Kadın Üretici Pazar sayılarımızı artırma noktasında çalışmalarımız olacak. Melek yatırımcı proje destek merkezini hayata geçireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde projelerindeki maliyetlerin belli kısmını üstlenerek ürettikleri ürünleri pazarlama noktasında katkı sunacağız. Ayrıca anneliğe ilk adım danışma merkezi ve kadın sağlığı spor merkezi de projelerimiz arasındadır" diye konuştu.