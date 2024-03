Ekinci Solaris Projesi geleceği güvenle inşa ediyor

Türkiye'nin kendi enerjisini üreten en büyük konut projesi olma özelliğini taşıyan Solaris, çevreye olan saygısını en üst seviyede tutarak, modern yaşamla, güvenli yapıları birleştiriyor. Yaşamın başladığı Solaris'te hem sakinlerinin güven içerisinde yaşamasını hem de doğamızı düşünen pek çok adım var. Kente değer katan konseptiyle ayrışarak tecrübesi ile fark oluşturan ve kullanıcılarının yaşam kalitesini yükselten Ekinci İnşaat, 1970'ten günümüze inşaat sektöründe güvenilir projeleriyle adından söz ettiriyor. Firma, mimari ve teknolojik yeniliklerden en üst düzeyde yararlanarak, yapı kullanıcılarının yaşam kalitesi standartlarını sağlamlıkla artırıyor. Depreme dayanıklı konutlar inşa etmenin hayati önem taşıdığını belirten Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, Solaris'in de bu anlamda en üst seviyede inşa edildiğini, müstakil evden daha güvenli olduğunu, proje zemininin kaya olmasına rağmen ekstra zemin iyileştirmesi yapıldığını, zeminden aşağıya 8 kat yüksekliğinde, 164 adet fore kazık inşa edildiğini belirtti. Bu sayede metrekarede 30 ton olan taşıma yükünün 52 tona çıkarıldığını anlatan Ekinci, 7 farklı teknik ekibin ve 50'den fazla mühendisin yer aldığı projede C35 sınıfı beton kullanıldığını ifade ederek, "Ekinci İnşaat olarak, her zaman yaşamı ve güvenliği ön planda tuttuk. 1970'den bugüne üstün kalite standartlarını benimseyerek, inşa sürecinde uzman firmalar ve kuruluşlarla çalıştık. Sürekli geliştirme ve yeniliklerin peşinde olduk. Bölgede İstanbul Teknik Üniversitesi ile çalışan ilk firma olmanın yanı sıra hazır beton kullanımı, mantolama ve fore kazık gibi uygulamalarda da hep öncü olduk. Bununla birlikte deprem konusunda sorumluluğun; yapı sahibinden yapı müteahhidine, yapı denetim kuruluşlarından denetçilere ve kullanıcılara kadar herkeste olduğunu düşünüyoruz" dedi.Depreme dayanıklı güvenli inşaatlar yapmak kadar, toplumu güvenli yaşam alanları tercih etmeleri konusunda bilinçli olmaya teşvik etmelerinin görevleri olduğunu söyleyen Ekinci, "Yapı kullanıcılarını dijital platformlar üzerinden bilgilendiren ve bilinçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Yapı satın almaya ya da kiralamaya karar veren herkese, markalaşmış, yıllardır sektöre emek vermiş, güvenilir, yapılarının sorgulanmasına açık olan inşaat şirketlerinin projelerini tercih etmeleri tavsiye ediyoruz. Kullanıcıların yaşam alanlarını seçerken, işin uzmanlarından danışmanlık ve destek alarak yapı sağlamlığını mutlaka sorgulatmalarını önemle belirtiyoruz" diye konuştu.Solaris, çevreye duyarlı tasarımlarıyla, bugünü ve geleceği düşünen herkes için benzersiz bir yaşam deneyimi sunuyor. Proje, güneşten aldığı enerjiyi, aynı zamanda lüks ve konforlu bir yaşam stiliyle birleştiriyor. Kendi enerjisini üreterek yılda 13 bin ağacı koruyan ve 28 bin metrekare alan içerisinde %91 yeşil alana sahip olan Solaris'in, peyzaj tasarımı da oldukça özel. Doğadan ilham alan detaylarıyla öne çıkan projede, sakinleri ekolojik gölet de bekliyor. Çevre dostu projede yaz-kış sağlıklı bir yaşamın anahtarı da daire ile beraber teslim edilirken, ev sahipleri spor aktivite salonlarında kendini yeniliyor, açık ve kapalı yüzme havuzlarında suyun dinginliğinde yorgunluğunu atıyor, bahçedeki yürüyüş alanlarıyla güne zinde başlıyorlar. Solaris'teki yeni yaşamı anlatan Nesim Ekinci, "Biz Solaris'te, kendi enerjisini üreten, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşamın parçası olduk. 'Geleceği Korumak' ilkesiyle, 28 dönüm üzerinde oluşturduğumuz iki bloklu Solaris projemiz, 3 bin metrekarelik alana yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacını karşılıyor, sistem sayesinde her yıl 8 milyon 500 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçiyor ve 13 bin ağacı koruyoruz. Projemizde tasarruflu ürünler, ısı ve ses yalıtımları kullanılırken, özellikle yerden ısıtma sistemi ile doğalgazla ısınmaya göre %45 tasarruf oluşturuyoruz. Her katta yer alan sıcak su sistemi sayesinde, daire içlerine anında ulaşan sıcak su ile %45 su tasarrufu sağlıyoruz. Çevreyi korumanın yanı sıra bu titiz çalışmalarımız son kullanıcıya da avantaj olarak geri dönüyor. Böylece kaynaklar verimli kullanılarak site yönetim aidatlarında da tasarruf sağlanıyor. Bu öncü projenin birçok yeni projeye de ilham olacağını düşünüyoruz" dedi.