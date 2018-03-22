Silikon makyaj ve fondöten süngeri nasıl kullanılır ve fiyatı ne kadar?

İnsanlar yüzlerine fondöteni daha hızlı kullanabilmek için genelde ellerini kullanıyorlar. Ancak parmaklarını kullandıklarında fondötenlerini eşit dağatamıyorlar. Bir yerden bir yere taşıyorlar. Fırçayla sürmeye çalıştıkları zamanda iz bırakmasın diye çok uğraşıyorlar. Dolayısıyla hem iz bırakmayan hem de hızlı kullanım sağlayan makyaj süngeri kullanabilirler. Bu süngerler ile makyaj hayatınızı çok daha kolaylaştırabileceksiniz.

Fondöten sürerken fırça, el ya da süngeri kullanıyoruz. Bunlardan sünger en kolay kullanım sağlayan malzemedir. Süngerler ıslatılarak kullanılır. Bütün süngerlerinizi ıslatarak kullanabilirsiniz. Çünkü bu şekilde kullanırsak süngerinizin ürününüzü emmemesine sebep olacaktır. Bu şekilde daha az ürünle daha güzel uygulamalar yapılabilir. Peki makyaj süngeri nasıl kullanır? Bu sorunun yanıtını bu başlım altında haberimizde derledik. Dikkat etmeniz gereken unsurları adım adım sizler için hazırladık.

SİLİKON MAKYAJ VE FONDÖTEN SÜNGERİ NASIL KULLANILIR?

Süngerinizi çeşmeyi kısık bir şekilde açarak ıslatınız

Daha sonra süngerinizin sularını iyice sıkınız

Alırken gözlemekli sünger almayı tercih ediniz. Böylelikle suları daha kolay tahliye edilir.

Daha sonra bir peçete yardımı ile süngerinizde bulunan fazla suları alınız.

Arka kısmıyla yüzümün geniş bölgelerini, uç kısmıyla ise dar bölgelerine uygulama yapabiliriz.

Dar bölge yani gözaltları, burun kenarları, ağız kenarları olabilir.

Süngeriniz şimdi uygulamaya hazır hale gelmiştir.

MAKYAJ SÜNGERİ FİYATLARI NE KADAR?

Bayanların hemen hemen birçoğunun makyaj yaparken kullanmaya ihtiyaç duyduğu makyaj süngeri fiyatlarını bu başlık altında sizler için derledik. Birçok çeşit sünger bulunmaktadır. Bunlardan bazıları oval, profesyonel, armut fondöten süngeridir. Makyaj süngeri fiyatı araştırmalarımıza göre 10 – 100 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Kaliteli bir sünger almak istiyorsanız en az 50 TL'yi gözden çıkarmalısınız. Makyaj süngerlerini kozmetik ürünleri satan her yerde bulmanız mümkündür.