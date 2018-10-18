Kirpikleriniz için doğru maskara nasıl seçilir?

KALIN FIRÇA
Eğer hacimli kirpikler istiyorsanız kalın ve sık aralıklarla kaplı fırçaya sahip bir maskara tercih etmelisiniz. Yoğun aralıklarla dizili kılları sayesinde tüpteki ürünü iyice alır ve kirpiklerinizi kavrayarak dağıtır.
İNCE FIRÇA
Kirpiklerini daha uzun göstermek isteyenlerin seçimi ise ince fırçalı maskaralar olmalı. Bu gibi fırçaya sahip maskaraların amacı kirpikleri kökten uca kolay kavrayarak boyunu uzatmasıdır.
KIVRIMLI FIRÇA
Kirpiklerinizin boyu eşit değilse ürünün tüm kirpiklerinizle buluşturabilmek için kıvrımlı fırçalı maskaralardan yardım alabilirsiniz.
HUNİ ŞEKLİNDE FIRÇA
Daha dolgun ve tek tek ayrılmış kirpikler için huni şeklindeki fırça ihtiyacınızı karşılayacaktır. Üstteki ince ucu sayesinde kirpik köklerinize kolayca ulaşabilir, alt kirpiklerinize maskarayı kolayca uygulayabilirsiniz. Fırçanın geniş tarafı ise dolgun ve dramatik bir görünüm kazandırıyor.
KUM SAATİ ŞEKLİNDE FIRÇA
En popüler maskara fırçasını özellikle istediğiniz görünüme kat kat sürerek ulaşıyorsanız tercih edebilirsiniz. Bu özel şekli sayesinde maskarayı eşik miktarda dağıtıyor, kirpiklerde topaklanma yapmıyor.