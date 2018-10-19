Parfüm nasıl kalıcı olur? İşte sırrı...

* Duş jelinizin parfümünüzle aynı kokuya sahip olmasına dikkat edin. Böylece teninize parfüm için bir baz oluşturursunuz.

* İyi nemlendirilmiş cilt, koku moleküllerini daha iyi tutar. Parfümünüzü sıkmadan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Kokunuzun kalıcılığını arttırmak için elbette parfümünüzün vücut kremlerini kullanmanızı tavsiye ederiz.

* Tüm gün hoş kokmak istiyorsanız, parfümünüzü saçınıza sıkın veya parfümünüzü ilk fırçanıza sıkın ve saçınızı bu fırçayla tarayın. Koku saça daha uzun tutunur!

* Parfümünüzün içine birkaç damla gül yağı damlatın. Gül yağı parfümünüzün kalıcılığını yüzde yüz arttıracaktır.