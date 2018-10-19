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Parfüm nasıl kalıcı olur? İşte sırrı...

Parfümünüzü duş sonrası nemli vücudunuza sıkın. Gözenekleriniz açık olduğu için koku cildinize hapsolur ve kalıcılığı artar. Üstelik parfümü temiz tene uygulamak daha güzel kokmanızı sağlar.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:54
Parfüm nasıl kalıcı olur? İşte sırrı...

* Duş jelinizin parfümünüzle aynı kokuya sahip olmasına dikkat edin. Böylece teninize parfüm için bir baz oluşturursunuz.

* İyi nemlendirilmiş cilt, koku moleküllerini daha iyi tutar. Parfümünüzü sıkmadan önce cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Kokunuzun kalıcılığını arttırmak için elbette parfümünüzün vücut kremlerini kullanmanızı tavsiye ederiz.

* Tüm gün hoş kokmak istiyorsanız, parfümünüzü saçınıza sıkın veya parfümünüzü ilk fırçanıza sıkın ve saçınızı bu fırçayla tarayın. Koku saça daha uzun tutunur!

* Parfümünüzün içine birkaç damla gül yağı damlatın. Gül yağı parfümünüzün kalıcılığını yüzde yüz arttıracaktır.

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Parfüm nasıl kalıcı olur? İşte sırrı...
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