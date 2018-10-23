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Ev yapımı şeker peelingi tarifi

Pürüzsüz ve bebeksi bir cilt kolay elde edilmiyor. Siz de cildinizi ağır kimyasallar yerine doğal yollarla yenilemek istiyorsanız şeker peelinginden yardım almalısınız. İşte cildinizi yenileyecek ev yapımı şeker peelingi...

Giriş Tarihi: 23.10.2018 10:02
Ev yapımı şeker peelingi tarifi

Ev yapımı şeker peelingi tarifi:

  • Yarım fincan toz şeker, beyaz ya da kahverengi fark etmez tercihen organik
  • Yarım fincan zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı
  • Birkaç damla esansiyel yağ, hangisinin kokusu hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz tercihinize bağlı
  • Orta boy geniş ağızlı kavanoz

EV YAPIMI ŞEKER PEELİNGİ HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI:

Bütün malzemeleri karıştırın ve hava almayacak şekilde bir kavanoza koyun. Duş sırasında 1 çorba kaşığı ya da ihtiyacınız olduğu kadar kullanabilirsiniz. Bütün cildinizi bu karışımla ovun ve daha sonra durulayın. Cildinizde ipeksi bir his bırakacak… Cildiniz bütün ölü hücrelerden temizlenecek ve nemlenerek yeniden esneklik kazanacak.

Kullanım sıklığınızı cildinizin ihtiyacına göre kendiniz belirleyebilirsiniz. İdeal olan haftada 2 kez kullanımdır. Birkaç kullanımdan sonra kendi rutininiz oluşacaktır. Kavanoza aldığınız karışımın oda sıcaklığında saklama süresi ortala iki ay ancak su almamasına özen gösterin.

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Ev yapımı şeker peelingi tarifi
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