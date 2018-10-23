Ev yapımı şeker peelingi tarifi:

Yarım fincan toz şeker, beyaz ya da kahverengi fark etmez tercihen organik

Yarım fincan zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı

Birkaç damla esansiyel yağ, hangisinin kokusu hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz tercihinize bağlı

Orta boy geniş ağızlı kavanoz

EV YAPIMI ŞEKER PEELİNGİ HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI:

Bütün malzemeleri karıştırın ve hava almayacak şekilde bir kavanoza koyun. Duş sırasında 1 çorba kaşığı ya da ihtiyacınız olduğu kadar kullanabilirsiniz. Bütün cildinizi bu karışımla ovun ve daha sonra durulayın. Cildinizde ipeksi bir his bırakacak… Cildiniz bütün ölü hücrelerden temizlenecek ve nemlenerek yeniden esneklik kazanacak.

Kullanım sıklığınızı cildinizin ihtiyacına göre kendiniz belirleyebilirsiniz. İdeal olan haftada 2 kez kullanımdır. Birkaç kullanımdan sonra kendi rutininiz oluşacaktır. Kavanoza aldığınız karışımın oda sıcaklığında saklama süresi ortala iki ay ancak su almamasına özen gösterin.