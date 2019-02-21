Kakao yağının cilde faydaları nelerdir? Kakao yağı maske tarifleri

Kakao ağacının yemişlerinden elde edilen kakao yağı, çikolata yapımında kullanılıyor, üstelik çikolatanın ağızda kolayca eriyen yapısını da sağlayan temel madde. Kozmetik sektöründe uzun süredir kullanılan kakao yağı, güzellik uzmanlarının da dikkatini çekti. Yapılan araştırmalara göre kakao yağı, içerisinde bulunan antioksidan sayesinde cildi onararak, lekelerin azalmasına yardımcı olur. Her türden oluşan lekeleri gidermeye yardımcı olan kakao aynı zaman da zarar görmüş dokuların yerine yeni cilt dokularının gelmesini sağlar.

Cildi uzun süre nemli tutarak kuruluğu gideren kakao yağı, cildi içten dışa iyileştirir. Özellikle yaz aylarında kullanılması önerilen kakao yağı, güneşin ciltte bıraktığı ultraviole ışın zararlarını onarır. Kakao yağının içerisinde bulunan palmitik, asit ve stearik gibi mineraller cilt sağlığını destekleyerek yaşlanmayı geciktirir. Muhteşem bir sülfür kaynağı olan kakao yağı, cildi parlak gösterir aynı zamanda tırnakların güçlenmesini sağlar.

Yumuşacık saçlara sahip olmak isteyenlerin mutlaka kullanması gereken bu yağ, E vitamini ile karıştırılarak saça uygulandığında adeta bir multivitamin etkisi oluşturur.

KAKAO YAĞI MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Cildi nemlendiren kakao yağı maskesi

Elinize biraz kakao yağı alın ve elinizin ısısı ile eriyen bir yağ olduğu için hemen eriyecektir. Tüm cildinize eriyen bu yağı yedirin ve 1 gece boyunca bekletin. Uyandığınızda güzelce durulayın. Bu adımı düzenli bir şekilde uyguladığınızda farkı siz de göreceksiniz.

Cilt lekelerini yok eden kakao yağı maskesi

Cilt lekelerinizin üzerine 1 yemek kaşığı kadar kakao yağını sürün. Daha sonra dairesel hareketlerle masaj yapın.1 gece boyunca bekleterek uyandığınızda durulayın. Lekeler yok olana kadar her gün deneyebilirsiniz.