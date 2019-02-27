Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Güzellik Haberleri > Ev yapımı duş jeli tarifi!

duş jeli tarifi!

Dışarıda satılan duş jellerinin pek de sağlıklı olmadığı söyleniyor. İşte evde en kolay yapılabilecek duş jelinin tarifi...

Giriş Tarihi: 27.2.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 16:23
Ev yapımı duş jeli tarifi!

Yaptığımız duş jeli hem sağlıklı hem de yapı olarak satılanlar gibi olsun istiyoruz. Bu yüzden ana malzemesini zaytinyağı seçtik. Zeytinyağı, cilt için en doğal nemlendiricilerden biri. Vitaminleri ve antioksidanları cildi hasara karşı koruyor, yaşlanma belirtilerini azaltıyor.

ZEYTİNYAĞLI DUŞ JELİ TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı lavanta yağı

1 kalıp kastilya sabunu

2 yemek kaşığı organik bal

Hazırlanışı:

Kastilya sabunu, duş jelinin köpürtücü bazı olacak. Kastilya sabununu rendeleyin ve cam kavonoza alın. Ardından bal, zeytinyağı ve lavanta yağını ekleyin. Lavanta yağı yerine başka bir uçucu yağ da tercih edebilirsiniz. Malzemeleri tahta kaşık ile karıştırın. Duş jeliniz hazır!

Jelinizi güneş ışığından ve ısıdan uzak bir yerde muhafaza edin. Her duşta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev yapımı duş jeli tarifi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN