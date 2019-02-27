Ev yapımı duş jeli tarifi!

Yaptığımız duş jeli hem sağlıklı hem de yapı olarak satılanlar gibi olsun istiyoruz. Bu yüzden ana malzemesini zaytinyağı seçtik. Zeytinyağı, cilt için en doğal nemlendiricilerden biri. Vitaminleri ve antioksidanları cildi hasara karşı koruyor, yaşlanma belirtilerini azaltıyor.

ZEYTİNYAĞLI DUŞ JELİ TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı lavanta yağı

1 kalıp kastilya sabunu

2 yemek kaşığı organik bal

Hazırlanışı:

Kastilya sabunu, duş jelinin köpürtücü bazı olacak. Kastilya sabununu rendeleyin ve cam kavonoza alın. Ardından bal, zeytinyağı ve lavanta yağını ekleyin. Lavanta yağı yerine başka bir uçucu yağ da tercih edebilirsiniz. Malzemeleri tahta kaşık ile karıştırın. Duş jeliniz hazır!

Jelinizi güneş ışığından ve ısıdan uzak bir yerde muhafaza edin. Her duşta rahatlıkla kullanabilirsiniz.