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Domatesin alanında 5 kullanımı şaşırtıyor!

likopen içeriği nedeniyle söz konusu olduğunda öne çıkan besinlerden biridir. Ayrıca yüksek su içeriğine sahip olan domates; vitaminler, minerallar ve lif bakımından oldukça zengindir. Güzellik alanında da kullanılan domatesin cilde ve saçlara birçok faydası vardır. İşte güzellik rutininizde domatesikullanmanın 5 yolunu sizinle paylaştık.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 17:12
Domatesin güzellik alanında 5 kullanımı şaşırtıyor!

ARINDIRICI YÜZ MASKESİ
İçerdiği doğal asitler nedeniyle, biriken ölü deri hücrelerini temizlemenin doğal bir yoludur. %100 doğal olan bir yüz maskesi yapmak için biraz yulaf unu kullanmanızı öneririz.

MALZEMELER:
-2 adet olgunlaşmış domates
-3 yemek kaşığı yulaf unu

Domatesleri ezin ve yulaf unu ile karıştırın. Daha yumuşak bir karışım istiyorsanız, bir blenderdan geçirebilirsiniz. Karışımı ölü derilerden kurtulmak istediğiniz bölgelere sürün ve daha iyi emilmesi için nazik dairesel hareketlerle masaj yapın. 10 dakika bekletin ve durulayın.

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Domatesin güzellik alanında 5 kullanımı şaşırtıyor!
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