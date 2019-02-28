Domatesin güzellik alanında 5 kullanımı şaşırtıyor!

ARINDIRICI YÜZ MASKESİ

İçerdiği doğal asitler nedeniyle, domates biriken ölü deri hücrelerini temizlemenin doğal bir yoludur. %100 doğal olan bir yüz maskesi yapmak için biraz yulaf unu kullanmanızı öneririz.



MALZEMELER:

-2 adet olgunlaşmış domates

-3 yemek kaşığı yulaf unu



Domatesleri ezin ve yulaf unu ile karıştırın. Daha yumuşak bir karışım istiyorsanız, bir blenderdan geçirebilirsiniz. Karışımı ölü derilerden kurtulmak istediğiniz bölgelere sürün ve daha iyi emilmesi için nazik dairesel hareketlerle masaj yapın. 10 dakika bekletin ve durulayın.

