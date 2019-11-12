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Ev yapımı mis kokan nemlendirici...

Nemlendiricinizi evde kendiniz yaprak hem paradan tasarruf edin hem de ağır kimyasallar yerine vücudunuzu doğal esanslarla baş başa bırakın. İşte ev yapımı nemlendirici tarifi…

Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:26
Ev yapımı mis kokan nemlendirici...

MALZEMELER

-1 bardak erit dök sabun kalıbı

-3/4 bardak beyaz toz şeker

-30 ml Badem Yağı

-15 damla gül esansı

-1 damla sabun boyası

-Silikon Kalıp

-Kaşık

TARİF...

Sabun kalıbını ocakta benmari yöntemi ile eritin.

Erimiş sabunun içine badem yağını döküp iyice karıştırın.

Karışıma esans ve boya ekleyin hızlıca karıştırmaya devam edin.

Üstüne şekeri döküp karıştırdıktan sonra harcın donmadan hızlıca silikon kaplarına dökün.

Silkon kapları 1 saat buzdolabında bekletin.

1 saat sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Vücut nemlendiren kalıpları kavanozda saklayabilirsiniz. Bu tarif badem yağı sayesinde vücudunu temizleyip yumuşatırken şeker ile de cildini ölü hücrelerden arındırıp pürüzsüzleştirir. Haftada 1 kez ıslak vücudunuza dairesel hareketler ile uygulayıp ılık suyla yıkayın.

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Ev yapımı mis kokan nemlendirici...
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