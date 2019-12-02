Kirpikleriniz için doğru maskara nasıl seçilir?

KALIN FIRÇA

Eğer hacimli kirpikler istiyorsanız kalın ve sık aralıklarla kaplı fırçaya sahip bir maskara tercih etmelisiniz. Yoğun aralıklarla dizili kılları sayesinde tüpteki ürünü iyice alır ve kirpiklerinizi kavrayarak dağıtır.

İNCE FIRÇA

Kirpiklerini daha uzun göstermek isteyenlerin seçimi ise ince fırçalı maskaralar olmalı. Bu gibi fırçaya sahip maskaraların amacı kirpikleri kökten uca kolay kavrayarak boyunu uzatmasıdır.

KIVRIMLI FIRÇA

Kirpiklerinizin boyu eşit değilse ürünün tüm kirpiklerinizle buluşturabilmek için kıvrımlı fırçalı maskaralardan yardım alabilirsiniz.

HUNİ ŞEKLİNDE FIRÇA

Daha dolgun ve tek tek ayrılmış kirpikler için huni şeklindeki fırça ihtiyacınızı karşılayacaktır. Üstteki ince ucu sayesinde kirpik köklerinize kolayca ulaşabilir, alt kirpiklerinize maskarayı kolayca uygulayabilirsiniz. Fırçanın geniş tarafı ise dolgun ve dramatik bir görünüm kazandırıyor.

KUM SAATİ ŞEKLİNDE FIRÇA

En popüler maskara fırçasını özellikle istediğiniz görünüme kat kat sürerek ulaşıyorsanız tercih edebilirsiniz. Bu özel şekli sayesinde maskarayı eşik miktarda dağıtıyor, kirpiklerde topaklanma yapmıyor.