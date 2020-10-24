Türkiye İMSAD ‘genç girişimciler için erasmus programı’nda aracı kurum oldu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Genç Girişimciler için Erasmus' programında aracı kurum olan Türkiye İMSAD, yurt dışında bilgi ve tecrübe kazanmak isteyen yeni girişimcilere destek olmak için harekete geçti. Sektördeki yeni girişimcilerin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Bu programa katılan girişimciler, seçtikleri Avrupa ülkesindeki mentorun yanında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma ve Avrupa'da yeni pazarları tanıma imkanı buluyor" dedi. Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, Avrupa genelinde yeni girişimciler ile tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi değişim imkanı sağlayan 'Genç Girişimciler için Erasmus' programına, sektördeki girişimcilerin yararlanması için aracı kurum olarak dahil oldu.Programa katılan girişimcilerin, yurt dışında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma ve Avrupa'da yeni pazarları tanıma imkanı bulduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Bu program sayesinde hem yeni girişimciler hem de mentorluk yapan tecrübeli girişimciler birbirlerinin yenilikçi bakış açılarından yararlanıyor. Sektörümüzdeki girişimcilerimiz yeni fikirleri iş modeline dönüştürme konusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki meslektaşlarından daha aktif ve istekli. Mevcut destekler belki Avrupa'ya göre daha az ama Türkiye'de girişimcilik ruhu Avrupa'ya göre çok daha iyi durumda" diye konuştu. Tayfun Küçükoğlu konuşmasına şunları ekledi, "Ülkemizin gelişimi açısından girişimciliğin önemi fevkalade büyük. Ülkemiz insanının girişimcilik niyetinin üst seviyede olmasına rağmen, girişimlerin başarı oranı, seviyesi ve sürdürülebilirliği de mutlaka gelişmeli. Türkiye İMSAD olarak, büyük gelişim potansiyeli olan ülkemizin, her alanda sıçramalı ilerlemeler yakalayacağına inanıyoruz. Amacımız, girişimcilik niyeti, planı olan vatandaşlarımıza kritik destek sağlamak ve ülkemizin gelişimine olan katkılarını yükseltmektir." Sınır ötesi bir değişim programı olan "Genç Girişimciler için Erasmus" programı kapsamında bir iş fikri olan kişiler, start-up'lar ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmeler destekleniyor. 'Genç Girişimciler için Erasmus' programında süreç şöyle işliyor: Kendini geliştirmek isteyen veya uzman olduğu alanda yeni bir fikri olan girişimci, iş planı ile online sistem üzerinden başvurusunu yapıyor, yine online sistem üzerinden benzer konuda bu işi daha önce yapan bir başka bir girişimci ile kendisine mentorluk yapması için eşleşiyor. Böylece mentorunun işletme yönetimini, çalışmalarını, yaşadığı sorunları nasıl çözdüğünü yerinde görme imkanı buluyor. Kendisinin de gelecekte işini kurduğunda yaşayabileceği sorunların çözümlerini ilk elden tecrübe etmiş oluyor. Ayrıca işletme yönetimini bizzat deneyimliyor, merak ettiği sorularının cevaplarını alıyor. Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde mentor desteği alarak uzmanlığını güçlendirmek, geliştirmek isteyen katılımcı, söz konusu ülkede 1 ila 6 ay kalabiliyor. Türkiye'den yeni girişimcilerin bu programda yer alması için aracı kurum olan Türkiye İMSAD, sürecin en başından itibaren katılımcılara yol gösteriyor. Başvurunun hazırlanmasına destek oluyor ve girişimciyi online sisteme dahil ediyor. Sisteme Türkiye'den katılan girişimciye konaklayacağı ülkedeki masraflarının bir kısmını karşılamak üzere Avrupa Komisyonunun belirlediği tutarlarda destek ödemesi yapılıyor.