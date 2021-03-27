Peki işyerinizi nasıl koruyacaksınız?

2020 yılında 4 trilyon dolar tutarına ulaşan e-ticaret pazarı sahnesinde ülkeler yerini almak için kıyasıya bir yarış içindeler. Türkiye ise hızlı çıkış yapan ülkeler arasında yer alıyor. Peki e-ticaret sitelerinin korunması için gereken yöntemler neler? Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk'un Bu noktada kendi sitesini kuran ya da pazar yeri alan KOBİ'lere önerileri şunlar: "Müşterilerle ilişkileri kurmak en önemlisidir. Sadık müşteri profili oluşturulmalı. E-ticaret sitesinin güvenliği ön plana alınmalı ve sertifikalar edinilmeli. Öte yandan e-ticaret sitelerinde videolu içerikler olmalı ve müşterinin ürünü inceleyebilmesine olanak tanınmalı. E-ticaret sitesinin mobil uyumu önemli. Zaten e-ticaret sitesinin sattığı ürünü de çok iyi tanıması gerekiyor. Bu noktada gereken tüm bilgiler, satış bölümünde bulunmalı. Dünyada ve Türkiye'de e-ticaret sitesine mobilden katılım büyük oranda arttı. Bu pay yüzde 71'e ulaştı. Öte yandan e-ticaret sitelerinde müşterilerin sorunları ve taleplerini dinleyecek ekipler oluşturulmalı. Müşteri yorumlarına mutlaka yer verilmeli, puanlama sistemi oluşturulmalı.Sistem olabildiğince sade ve kullanışlı hale getirilmeli. Aynı zamanda ux ve uı odaklı, tüketici dostu bir site kurulmasına ve yönetilmesine dikkat edilmeli" Coopera Group CEO'su Fırat Akdere de güvenlik konusundaki sıkıntılara değinerek şunları belirtiyor; "Son beş yıl içinde e-ticaret sitelerine düzenlenen siber saldırıların sayısının %70 oranında arttığı göz önüne alınırsa çok da güvende olmadığımız ortada. Bu nedenle .çok katmanlı güvenlik uygulamalarını mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor" Vertiv Türkiye ve Orta Asya Kanal Satış Müdürü Hakan Yaran ise E-ticaret sitelerinin mutlaka uzaktan da izlenebilir bir güvenlik altyapısına sahip olması gerektiğini ifade ederek şu uyarıları yapıyor; "Pandemiyle birlikte e-ticaret hızla büyürken müşterilerine online kanallardan ulaşmaya çalışan şirketler için uzaktan izleme ve kontrol oldukça önem kazanıyor. Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olarak güçlü bir uzaktan izleme ve kontrol altyapısı sunuyoruz. Çünkü E-ticarette izleme en kritik süreçlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü bir izleme yazılımı, IT altyapı ağlarında güvenli ve uzaktan izleme sağlıyor. Bu da kullanıcıların çalışma verimliliklerini kontrol etmelerini mümkün kılıyor."