Sağlık turizmine yeni bir marka kazandırdı

ve gayrimenkul sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan iş insanı Murat Padar sağlık turizmi alanında da yatırımlar gerçekleştirmeye başladı. Kurucusu olduğu Reality Group ile yurt dışına gayrimenkul satış ve pazarlama çalışmaları gerçekleştiren ve bu zamana kadar binlerce konutu yabancı yatırımcılarla buluşturan Murat Padar yeni markası Global Turkey Clinic ile sağlık turizmi konusunda iddialı çalışmalar yapıyor.Türkiye'nin özellikle salgın sürecinde sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geldiğini belirten Murat Padar ile inşaattan sağlık turizmine farklı sektörlerde ki yatırımlarını konuştuk.- Ben proje geliştirmekten, yatırım yapmaktan ve dolayısıyla değer oluşturmaktan mutlu olan bir kişiyim. Sağlık turizmi ülke ekonomimize ciddi katkısı olan ve bu katkısı her geçen gün artan önemli sektörlerden biri.Pandemi sürecinde bile bu sektörden ülkemiz bir milyar dolarlık bir gelir elde etti. Uzun yıllardır yurt dışına dönük yaptığımız tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla oluşan bilgi ve tecrübemizi sağlık turizmi alanında da değerlendirerek ülkemiz için ekonomik değer oluşturmayı istedik. Bu doğrultuda çok kısa bir süre de markamızı oluşturarak faaliyete geçirdik.Her biri alanında uzman profesyonel isimleri bir araya getirdik. Şuanda doktorundan uzmanına yardımcı personeline çok özel bir ekibimiz var. Yeni bir marka olmamıza rağmen yurt dışında gelen yoğun talep iyi bir kadro kurduğumuzun ve doğru adımlarla yolumuzda ilerlediğimizin güzel bir göstergesi oldu. Şirket olarak,2022 yılı sonuna kadar 50 milyon doların üzerinde sağlık turizmi gelirini ülkemize getireceğimize inanıyorum.- Gayrimenkul sektörü bir çok sektör gibi covid 19 pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Geçtiğimiz yılın başlarında iç pazarda yaşanan durgunluk kamu bankalarının yaptığı faiz indirimi ile yerini ciddi bir hareketliliğe bırakmıştı. Bu kampanya inşaat sektörüne nefes aldırması ve ekonomiye hareket kazandırması anlamında çok doğru bir adımdı. 2020 yılı yabancıya konut satışı bir önceki yıla göre %10.3 azaldı ve toplamda 40 bin 812 konut satışı gerçekleşti.Pandemi de çoğu ülkenin sınır kapılarının kapanması, yurt dışı yasakların artması gibi engelleri düşündüğümüzde yine bu sayının iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Biz bu süreçte Reality Group olarak tempomuzu daha da arttırdık. Koşulların istediğiniz hedefe ulaşmada aleyhinize işlediği bir ortamda daha çok çalışmanın başarı getireceğine inandık. Online sunumlar gibi farklı yöntemlerle müşterilerimize dokunmayı başardık ve ülkemize yatırım yapmaları konusunda onları ikna ettik. Şirket olarak biz bu zamana kadar inşaat sektörünün satış ve pazarlama tarafındaydık. 2021 yılından itibaren yatırım ve üretim tarafında da olmak için adımlar attık. Bodrum ve İstanbul'da proje başlama hazırlıklarımız var. Lüks villa ve rezidans projeleri hayata geçireceğiz.Bu alanda da örnek gösterilen işlere imza atacağımızı düşünüyorum.- Söyleşimizin başında ifade ettiğim gibi ben değer oluşturmaktan mutlu olan bir kişiyim. Ülkeme faydası olacak her iş için kolları sıvamaya hazırım. O yüzden benim için bu son nokta diyeceğim bir hedefim yok. Genç girişimcilere destek olmayı onların projelerine katkı sağlamak da benim için bir mutluluk kaynağı. Oyüzden bu yönde gelen taleplere de karşılık veriyorum.Çeşitli startuplara yaptığımız yatırımlar var.Gayet güzel bir şekilde gelişen ve yavaş yavaş ülke ekonomimize katkısı olan yatırımlar hepsi.PANDEMİsüreci, evden çalışma modelini tercih edilebilir bir durum dışında, zorunluluk olabileceğini kanıtladı. Bu durum sonrası şirketler bir bir evden çalışma modeline geçmiş durumda. Hatta bazı şirketler pandemi sonrası da bu modeli sürdürme kararı aldı. Çağrı merkezleri de çalışan sayısı ve teknik yapısı bakımından söz konusu durumda kritik bir noktada yer alıyor. Çağrı merkezlerinin çalışmaya devam etmesi sayesinde, birçok şirketin müşteri hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyor, evlerinden çıkamayan vatandaşın ihtiyaçları karşılanıyor. Tüm operatör ve yöneticilerin evden ya da lokasyon bağımsız istediği yerden çalışmasınının önemini vurgulayan Tegsoft kurucu ortağı ve CEO'su Tuba Gürsoy, "Çalışanlar bulut teknolojisi sayesinde aynı çağrı merkezi fonksiyonlarını sanki ofisteymiş gibi kullanabiliyor. Yapmaları gereken tek şey bilgilerini girmek. Sistem; bilgisayar, tablet ya da telefondan çalışmaya başlıyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'de 23 bin agent ve 74 bin kullanıcı ile 2 milyonun üzerinde çağrının işlenmesine aracılık ettiklerini dile getiren Gürsoy, bu sistemde bir problemle karşılaşmadıklarını ve müşteri temsilcilerinin aynı ofisten olduğu gibi hızla ve güvenle katkı sunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. Gürsoy, uzaktan çalışan çağrı merkezlerindeki görüşmeleri uçtan uca şifrelediklerini söyleyerek, şimdiye kadar güvenlik sorunu yaşamadıklarını önemle vurguladı.