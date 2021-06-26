Tatilde tek tıkla virüse mesafe

Dünyayı kasıp kavuran Kovid- 19, aşının devreye girmesiyle birlikte etkisini kaybetmeye başlasa da alışkanlıkları değiştirdi. Pandemiyle birlikte dijitalleşme hayatımızda ciddi oranda boy gösterirken birçok sektör de oyunu yeni kurallara göre oynamaya başladı. Güvenli
Turizm Sertifikası ile rakiplerine fark atan Türkiye
, turizm yazılımlarında da iddiasını ortaya koydu. Kovid-19 sonrası tatilciler için özel aplikasyonlar geliştiren Türk yazılım sektörü dünyaya da açılmaya başladı. Bu alanda uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün öncü oyuncuları arasında yerini alan Talya Bilişim
, pandemi sonrası özel olarak geliştirdiği yazılımlarla turizm tesislerinin dijitalleşmesinde ciddi katkı sağladı. Şirketin pandemi sonrası için geliştirdiği 'Temassız tatil' aplikasyonu virüs korkusuna da mesafe koydu.
GÜVENLİ TATİL
Tatil nasıl temassız olur demeyin. Artık dijitalleşen çağda tüm hizmetler bir tıkla sunulabiliyor. Öyle ki Talya Bilişim'in geliştirdiği Temassız Tatil aplikasyonuyla tek tıkla SPA randevusu alabiliyor, yemeğe inmeden önce masanızı rezerve edebiliyor hatta istediğiniz yemeğin siparişini verebiliyorsunuz. Tesisin en sakin alanlarını da görebildiğiniz aplikasyonla daha mesafeli ve güvenli tatil yapıyorsunuz.
OTELİN GELİRİ ARTIYOR
Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer
Durukal, Türkiye'nin turizm yazılımlarında dünyada ilk 10'da, Avrupa
'da ise ikinci sırada yer aldığını söyledi. Durukal, "Bizim geliştirdiğimiz Elektra V5 Otel Yönetim Sistemi'ni Türkiye'de 4 bin 500 otel kullanıyor. Bu yazılım sayesinde otellerin satış gelirleri yüzde 18, karlılıkları yüzde 30 artıyor. Misafir sadakatinin de sağlandığı bu programla stok tarafında da yüzde 20 tasarruf sağlanıyor. Şimdi bu yazılımın web tabanlı versiyonu Elektraweb'i çıkardık. 500 oteli bu sisteme geçirdik" dedi.
23 FARKLI İŞLEM
Elektraweb uygulamasıyla online check-in'inden yiyecek içecek siparişine oda temizliğinden bell boy talebine kadar 23 farklı işlemin sosyal mesafe korunarak yapıldığını anlatan Durukal, şu ana kadar bu uygulamayı 300'ü aşkın otelin kullanmaya başladığı bilgisini verdi. Dünyada turizm yazılımı konusunda web tabanlı çalışan ve Elektraweb kadar kapsamlı bir yazılım olmadığına dikkat çeken Durukal, "Bu uygulama web tabanlı olduğu için oteli istediğiniz her yerden yönetmeniz mümkün. Bizim yazılımımızı gören oteller, global yazılım devlerini bırakıp Elektraweb kullanmaya başladı" şeklinde konuştu.
110 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
110 kişilik ekibiyle turizm ve sağlık firmalarına akıllı çözümler üreten Talya Bilişim, ürettiği yazılımlarla kullanıcılarının finansal, operasyonel ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı olarak takip etmelerini sağlamayı ve tam kontrol olanağı sunuyor. 2006 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı turizm meslek liselerinde zorunlu ders olarak okutulan Elektra'nın web tabanlı versiyonu da oldukça ilgi görerek 100'den fazla turizm fakültesinde yerini aldı.
YURTDIŞINDAN BÜYÜK TALEP VAR
Türkiye'de geliştirdikleri hizmetlerin yurtdışından da büyük talep görmeye başladığını aktaran Durukal, Azerbaycan'da 60'a yakın otelde elektrawebin kullanıldığını ifade etti. Makdeonya ve Romanya'da da bu hizmetin kullanılmaya başlandığını anlatan Durukal, "Yurtdışında 100'ü aşkın tesis bu hizmeti kullanıyor. Afrika ve Balkan ülkeleri de hedef pazarlarımız arasında yer alıyor" diye konuştu.