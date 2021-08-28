Zoom: Çalışma hayatının yeni dönemi “güven ve teknoloji” olacak

Pandeminin başından beri birçok sektörde işlerin uzaktan yapılarak devam ettiği çalışma hayatında yeni dönemin nasıl olacağı herkesin merak ettiği bir konu. Uzman isimler salgın sonrası için fiziksel ofis yapılanmaları ve ofis içi çalışma düzeni konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Peki hâlâ belirsizliklerle dolu bu konuda herkese uyan bir yaklaşım hayata geçirilebilir mi? Bu tam anlamıyla mümkün olmasa da salgın sonrası için öngörülen hibrit çalışma düzeninde üretkenliği ve verimliliği artırma adına yapılacak şeyler var. Pandemi döneminde uzaktan çalışan profesyonellerin hayatını kolaylaştıran Zoom
, sunduğu Zoom Rooms gibi yenilikçi çözümlerle şirketlerin ofislere güvenle geri dönmelerine ve iş gücünü her yerde sürdürülebilir kılmalarına yardımcı oluyor. Pandemi sonrası ofislere fiziksel olarak dönüşün nasıl olacağı çok tartışılan bir konu. Tüm sektör bu konuda hâlâ araştırmaya, deneyimlemeye ve öğrenmeye devam ediyor. Bununla birlikte Zoom'un elinde tüm iş dünyasının işine yarayacak çok fazla iç görü var. Geçtiğimiz 1,5 yıl süresince dünyanın dört bir yanındaki çalışanlar, salgın nedeniyle ortaya çıkan benzersiz koşullara, yeni zorluklara ve hızlı dönüşüme göğüs gerdi ve birçoğu Zoom platformunu kullanarak bunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu dönemin en önemli çıktılarının başında çalışanlar için artık en önemli önceliklerden birinin esneklik olması geliyor. Örneğin Zoom tarafından Zoom kullanıcıları arasında yapılan bir ankete göre çalışanların sadece yüzde 1'i ofiste tam zamanlı çalışmak istediğini ifade ediyor. Aynı ankete göre çalışanların yarısının tercihi hibrit çalışma iken, dörtte birinin tercihi ise evden tam zamanlı çalışmak. Çalışanların geri kalanının evden tam zamanlı çalıştığını belirtelim. Pandemi döneminde çalışanların işlerini uzun süre evden başarıyla yapmaya devam etmesi, işverenlerin bundan sonraki süreçte çalışma modelinin nasıl olacağına dair yaklaşımlarında dikkate almaları gereken bir durum. Artık çalışma hayatında neyin mümkün olduğunu biliyoruz, bu nedenle çalışanların pandemi sonrası çalışma hayatının yeni döneminde önem verdiği konuları ve ihtiyaçlarını belirlemek için çalışan ve işveren arasında daha güçlü bir iletişim olması şart. Çalışanlarını sürekli olarak ofise dönüş planlamalarına dahil eden ve potansiyel durumlarla ilgili endişelerini ifade etmeleri için güvenli bir alan yaratmayı ilke edinen Zoom, kurumlara kendi ekiplerinde bu güveni yaratabilmeleri konusunda şunları tavsiye ediyor. Çalışanlarınız ile iletişimde tutarlı ve şeffaf olun. İki haftada bir herkesin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılarda Zoom çalışanlarını potansiyel planlar hakkında düzenli olarak bilgilendiriyor. Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edin. Çalışanların ofise kaç gün gelmek istediklerini, yüz yüze ve uzaktan hangi aktiviteleri tercih edeceklerini ve diğer gereksinimleri öğrenin.