İHBİR’de Taycı dönemi başladı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı Kazım Taycı oldu. Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit'in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığa tek liste ile gidildi. Taycı, oyların 263'ünü aldı ve İHBİR'in yeni başkanı seçildi. Bu yılın ilk çeyreğinde 2,8 milyar dolar ihracata imza atan hububat sektörü yeni başkanını seçti. Kazım Taycı, son dakika gelişmelerinin yaşandığı seçimde 263 oyla İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı oldu. Hem kendisi hem de ekibiyle kendilerine verilen sorumlulukla birlikte üzerlerine düşen her vazife için büyük bir gayret ve çabayla çalışacaklarını söyleyen Kazım Taycı, "Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektörümüze katkıda bulunmaya çalışacağız. Katma değeri yüksek projemiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızı aciliyet sırasına sokmak istiyoruz. Tespit edip bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz. Özellikle yağ ve şekerde ham madde tedariği kaynaklı sorunlarımız var. Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için bir takım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2B görüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak." dedi.