Sestek’ten yapay zeka açılımı

Kurumların veri odaklı karar vermelerine, verimli çalışmalarına ve daha iyi müşteri deneyimi sunmalarına yönelik çözümler üreten ses teknolojileri şirketi Sestek, yerel ve global büyüme hedefleri kapsamında stratejik bir karar aldı. Sanal asistan, ses biyometrisi ve konuşma analizi gibi ürünlerini, Knovvu ismini verdiği otomasyon platformu altında toplayan Sestek, 2022 senesi boyunca bu markasını yerel ve global müşterileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Knovvu, Sestek'in müşteri hizmetleri alanında geliştirdiği yeni müşteri etkileşimi otomasyon platformu. Şirket, bu yeni jenerasyon platformunu geliştirmek için yoğun bir Ar-Ge sürecinden geçti. Platformda, akıllı sanal asistan, ses ile kimlik doğrulama ve görüşme analizi gibi müşteri hizmetleri için tasarruf sağlayan önemli otomasyon ürünleri bulunuyor. Yeni yapı hem lokal hem de tüm bulut ortamlarında çalışabilir yapısıyla ön plana çıkıyor. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Arslan tarafından kurulan ve müşteri hizmetleri dikeyinde yapay zeka destekli ürünler ile otomasyonu artıran Sestek, bugün 16 ülkede 200'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Özellikle otomasyon ile self servis oranlarını artıracak çözümler üzerinde çalışan Sestek, %100 kendi geliştirdiği konuşma tanıma, konuşma sentezi, doğal dil işleme ve ses biyometrisi gibi temel teknolojileri kullanıyor. Şirketin, İstanbul ve Ankara'daki iki Ar-Ge merkezinde 100'ü mühendis olmak üzere 150 kişilik bir ekibi var. Londra ve Dubai'de de satış ofisleri bulunuyor. Uzun yıllardır ses, yapay zeka ve müşteri hizmetleri dikeyinde çalışan sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri olan Sestek, ses tanıma ve doğru anlamlandırma alanında, %95 üzerinde bir başarı oranıyla pazar liderliğini sürdürüyor.