Sınav sonuçlarınızı sosyal medyada paylaşmayın

Siber dolandırıcılar hedeflrrine ulaşmak adına her yolu deniyor. Bu noktada kişisel veri mahremiyeti ve dijital okur yazarlık kritik önem taşıyor. DPC Kişisel Veri Danışmanlığı CEO'su Sefa Karcıoğlu, sınav sonuçlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılmaması gerektiğini, paylaşım olması halinde ise kişilerin karartma yöntemini kullanmasını gerektiğini söyledi.Karcıoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: " Siber dolancılık vakalarında son dönemde ciddi bir artış oldu. Kişisel veriyi öncelikle veri sahibinin koruması gerekir.Bu noktada vatandaşların son derece dikkatli olması gerekiyor. Dijitalleşen dünya ve sosyal mecralar bir yandan hayatımızı kolaylaştırıken diğer yandan birçok tehlikeyi bünyesinde barındırıyor. Bir süre önce YKS sonuçlarının açıklanmasıyla burs ve iş fırsatları adı altında SMS, sesli arama veya elektronik posta akışında ciddi artış var. Siber korsanlar gençleri radarna almış durumda. Buradaki kritik husus gönderilen linklere basmamak, 'işlem' adı altında talep edilen ücretlerin tahsili için banka bilgilerinizi paylaşmamak. Sınav sonuçlarının ise sosyal medya hesaplarında kesinlikle paylaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Paylaşılsa dahi TC kimlik numarası gibi kişisel verilere karartma uygulanmalı. Siber dolandırıcıların sermayesi kişisel veriler. Bu noktada her bir kişi kendi kişisel verisinden sorumlu. Dijital okur yazarlık konusunda çok daha fazla bilgi sahibi olmak durumundayız."