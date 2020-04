Adnan Dalgakıran: "En güçlü iletişimi Beşiktaş yapıyor"

Beşiktaş İkinci Başkanı, İletişim ve Yeniden Yapılanmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran, en güçlü iletişimi siyah-beyazlı kulübün yaptığını söyledi.İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Beşiktaş Dergisi’ne verdiği röportajda kulübün iletişim alanındaki faaliyetlerini anlattı. İşte o röportajdan bazı bölümler:"İletişim, dünyada ne yaşanırsa yaşasın, asla durmayacak ve bitmeyecek bir olgu"“Korona virüsü salgınıyla birlikte dünyanın her yerini etkileyen ve hayatı durma noktasına getiren bir durum ile karşı karşıya kaldık. Bu durum herkesin yeni tecrübe ettiği bir olay. Biz de bununla alakalı hızlı bir reaksiyon gösterip çalışma planlarımızı buna göre yaptık. Başkanımız, yönetim kurulumuz, profesyonellerimiz evden çalışmaya devam ediyorlar. Durmamız mümkün değil, çünkü aslında bu zaman bize planlama ve harekete geçme adına da zaman tanıdı. İletişim, dünyada ne yaşanırsa yaşasın, asla durmayacak ve bitmeyecek bir olgu. Özellikle bu dönem daha da aktif olmamız gerektiğini konuştuk ve bu zamana kadar da stratejimize uygun olarak güçlü ve yoğun bir iletişim gerçekleştirdik.”"Sporcularımız ve taraftarımızın bağını daha da kuvvetlendireceğiz”“Özellikle bu dönem hem toplum yararına hem de taraftarımız ile de doğrudan iletişimin güçlü bir şekilde devam etmesi için bunu planlamıştık. En sık ve güçlü iletişimi bizim yaptığımızı düşünüyorum bu dönemde. Beşiktaş’ın her branşta birçok sporcusu var, hepsi bu mecralarda yer alacak. Sporcularımız ve taraftarımızın bağını daha da kuvvetlendireceğiz.”"Bazı platformlarda da basılı yayın çok önemli"“Dijital ne kadar önemliyse bazı platformlarda da basılı yayın çok önemli. Dergide de bu durum bana kalırsa böyle. Taraftarımızın da böyle bir beklentisi vardı. Kulübümüz için de maliyet olmadan, hatta iyi bir gelir kalemi olacak model ile bunu hayata geçirdik. İçerik anlamında da daha güçlü, okuyucuyu doyuran bir dergi taraftarımızı bekliyor.”"Beraber daha güçlüyüz"“Başkanımız ve bizler yönetim kurulu olarak büyük bir özveriyle her gün kulübümüz için çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş, 117 yıllık bir çınar. Zor dönemleri, sıkıntılı dönemleri olabilir. Biz güneşli günler için, Beşiktaş’ın başarısını sürdürülebilir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Taraftarımızdan da her zamankinden daha fazla destek istiyoruz. Beraber daha güçlüyüz. El birliği ile güzel günlere kavuşacağız.”