TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, mevcut görevlerinin yanı sıra Henkel Beauty Care, Türkiye, İsrail, İran ve Ortadoğu Afrika Bölgesi Satış'tan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Alemdar, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nün ardından, İngiltere Birmingham Üniversitesi İşletme Bölümü'nde MBA yaptı.

GLOBAL STRATEJİ TÜRKİYE'YE EMANET

Payu Türkiye CEO'su Emre Güzer mevcut görevine global ürün stratejisi yönetimini de ekleyerek devam edecek. Güzer, çalışma hayatına 2001'de Pamukbank'ta başladı. Yönetim bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans yapan Güzer, 2002 ve 2004 yılları arasında Assist Line A.Ş.'de Boyner Back-Up kartın doğuş sürecinde yer aldı.

DANONE'YE YENİ SATIŞ DİREKTÖRÜ

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Satış Direktörlüğü'ne Tunç İşlerel atandı. Danone ailesinde 2015'ten beri farklı görevlerde bulunan ve son olarak modern kanal ve ev dışı tüketim satış müdürü olarak görev yapan İşlerel, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İşlerel, kariyerine 2004'te Danone sütlü ürünlerde satış şefi olarak başladı.

EROĞLU'NU GENÇ PAZARLAYACAK

Eroğlu Gayrimenkul Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Hakan Genç atandı. Almanya Darmstadt Üniversitesi Dijital Medya Bölümü'nden mezun olan Genç, Almanya'da United Film'in kurumsal iletişim sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, Türkiye'ye dönüş yaptı.

QNB FİNANSINVEST'E YENİ GMY

QNB Finansinvest'in Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Ümit Onbaşı oldu. Onbaşı, QNB Finansinvest bünyesinde Hazine, Türev Ürünler, Uluslararası Piyasalar, Bilgi Teknolojileri, Muhasebe ve Operasyon birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. Onbaşı, kariyerine İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak başladı.

UNIVERSAL ROBOTS'TA ATAMA

İşbirliğine dayalı robotlar üzerine faaliyet yürüten Universal Robots'un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticiliği görevini Kandan Özgür Gök üstlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği'nden mezun olan Gök, Gebze Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine MBA yaptı.

ÜNLÜ PORTFÖY'DE GÜSAR DÖNEMİ

ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici Direktörlüğüne, Garanti Portföy'ün Eski Genel Müdür Yardımcısı Tolga M. Güsar atandı. Güsar, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Finans Bölümü'nde tamamladı.