Çalışanlarını yeni dünyaya hazırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte Türkiye'de ve dünyada dijitalleşme yarışı başladı. Türkiye'de birçok kurum ve kuruluş, hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. 2006'da hayata geçirilen Turkcell Akademi , çalışanların değişen sektörlerdeki iş fırsatlarını yakalayabilmesi ve bilgi ve yetkinliklerini güçlendirmesine odaklanarak, çalışanları ve Türkiye'yi geleceğe hazırlıyor. "Artık öğrenme her an her yerde. Dinamikler çok hızlı değişiyor, yeni inovasyonlar ve teknolojiler hayatımıza giriyor, bizler de bu değişime hızlı uyum sağlamalıyız ki işimizi büyütebilelim" Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen , bu doğrultuda dünyaki büyük şirketlerin neler yaptığını araştırdıklarını söyledi. 2006'da 'Kurumsal Üniversite' konseptiyle tanıştıklarını ifade eden Sezen, "Şirketin kalbine öğrenme odaklı bir organizasyon kurduk. Üniversitelerimiz çok iyi programlar yapsalar da şartlar çok hızlı değiştiği için yeterli olmuyorlar. Amacımız şirketin ana hedef ve stratejisine ulaşmak için çalışanları en iyi şekilde hazırlamak" dedi.Üç ana alan üzerine odaklandıklarını söyleyen Sezen, "Teknoloji, liderlik ve müşteri ana odak noktalarımız. Uzun soluklu sertifikasyon programlarıyla her seviye çalışanı gelişim yolculuğuna çıkardık. Üniversite-sanayi işbirliğiyle iki tarafında güçlü kaslarını ortaya koyduk. İç eğitmenlerimizi oluşturduk. Eğitim teknolojilerine yatırım yaptık" açıklamasını yaptı. 38 kişilik bir ekiple programların tüm ihtiyaç analizini yapan beyin takımı olduklarını aktaran Sezen, şöyle konuştu: "Turkcell Akademi 55 bin kişilik ekibin eğitiminden sorumlu. Çalışanların yüzde 85'ine uzaktan yüzde 15'ine sınıf içi eğitim veriyoruz. Dijitalleşmeye çok önem veriyoruz ve buna paralel olarak stratejimizi dijitalleşme üzerine kuruyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olma vizyonuyla tüm eğitim yaklaşımımızı değiştirdik."TEKNOLOJININ insanlığa çok değer katacağını belirten Sezen, şunları anlattı: "Teknoloji insanlıkla ilgili birçok soruna çözüm üretiyor. Bazı işlerin yerini teknoloji alabilir ancak bugün hiç var olmayan yeni iş kolları da ortaya çıkacak. Çalışanlar, 'Ben yeni dünyaya nasıl hazırlanırım? Burada nasıl yer alırım?' sorusunu kendine sormalı ve buna göre elini taşın altına sokup öğrenmeye devam etmeli. Çalışanlar yeni dünyayı anlayıp kendilerine bu yolda yatırım yaparlarsa çok daha değerli işlere sahip olacaklar."