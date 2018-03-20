Sahne Sırası Gençlerde

Bin yıllık kültürümüzün sahneye taşındığı yarışmada gençler Türk Halk, Türk Sanat ve Geleneksel Türk Müziği'nden eserlere hayat verdiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkması amacıyla Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen Türk Müziği Yarışması, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Yarışma öncesi katılımcılara başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Daire Başkanı Halil İbrahim Demir " Sanatı duygu ve düşüncelerin anlatım biçimi olarak algılarsak ve bunu bir ağaca benzetirsek emin olun ki bunun en büyük köklerinden birisi de müziktir. Müzik bu anlamda evrenseldir. Karşıdaki kişinin dilini, rengini dinini bilmeseniz dahi o kişi ile çok kolay bir şekilde iletişim sağlayabilirsiniz. Müzik aynı zamanda özgürlüktür. Bağımsızlıktır. Normal sözlerle söyleyemediğiniz her şeyi müzik ile söyleyebilirsiniz. Aziz İstanbul'a tepeden de bakabilirsiniz. Şarkıların gözünü de kör edebilirsiniz. Genelde sanat özelde ise müzik bağımsızdır ve aynı zamanda da sonsuzdur. Mimar Sinan kadar ölümsüz hiç bir kimse yoktur. Beethoven kadar sesi gür çıkan hiç kimse bulunmaz ve Fuzuli kadar her daim gelecek nesillere hitap eden hiç kimse de yoktur. Bu yarışmalarda Bakanlık olarak siz gençlerden isteğimiz sadece kendinizi rakip görmenizdir. Diğer arkadaşlarınızı sadece örnek alın." dedi.

Konuşmanın ardından yarışmaya geçildi. Türk Halk,Sanat ve Geleneksel Türk Müziğinden eserlerin seslendirildiği yarışmada gençler yeteneklerini sergiledi. Alanında uzman jürilerin yaptığı değerlendirmeye göre 18-23 Yaş Solo Kız/Erkek Kategorilerinde, 24-29 Yaş Solo Erkek/Kız Kategorilerinde ve Özgün Yorumlama kategorisinde dereceye girenler Ankara'daki Türkiye Finaline katılmaya hak kazandılar.

