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Koordinasyon toplantısı yapıldı

genelinde sunulan ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyon toplantısı gerçekleşti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:25
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Babürşah Taşlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Asuman Tezel'in yanı sıra ilçe Hastanelerin başhekimleri katıldı.

Toplantıda 'da 112 nin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kararlar alındı.

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Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı yapıldı
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