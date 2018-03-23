Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Babürşah Taşlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Asuman Tezel'in yanı sıra ilçe Hastanelerin başhekimleri katıldı.

Toplantıda Erzincan'da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi adına kararlar alındı.