Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivalinin 2’ncisi Başlıyor

Artvin'in turizmde marka haline gelmesi için kültür sanat alanında önemli projeleri hayata geçiren Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, ilki 2014 yılında yapılan Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivalinin ikincisini yapmak için çalışmalara başladı.

Film festivali kapsamında bir ilke daha imza atılarak Artvin'in güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla 'Senin Gözünden Artvin' konulu kısa film yarışması düzenlediklerini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya çıkartılması ile mümkün olacağını söyledi.

Başkan Kocatepe, "Artvin'i turizm de bir marka haline getirmek için her alanda projelerimizi hayata geçiyoruz. Kültürlü bir şehir olarak dünyaya ismimizi duyurmuş olmamız Kültür Sanat etkinlikleri konusunda daha farklı projeleri yapmamızı gerektiriyor. İlkini 2014 yılında yaptığımız Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivalimizin ikincisini de bu yıl 14 -19 Mayıs tarihlerinde yapmayı kararlaştırdık. Birbirinden güzel ödüllü doğa konulu filmlerinin gösterimi yapılacağı ve sürpriz isimlerin katılacağı film festivalimizde yine bir ilke imza atarak Artvin'in tanıtılması açısından da önem arz eden 'Senin Gözünden Artvin' konulu kısa film yarışması düzenliyoruz.

Artvin'in güzelliklerini sinema perdesine yansıtacak hemşerilerimizi bu yarışmaya katılmalarını özellikle rica ediyoruz. Kısa film çekilmesi konusunda Belediye olarak uzman bir ekip eşliğinde gerekli eğitimler ve destekler ücretsiz olarak verilecek. Profesyonel kameraya ihtiyaç duymadan cep telefonunuzla bile harika eserler çıkarabilir yarışmada derece alabilirsiniz. Şunu unutmayalım ki Artvin'i en iyi Artvin sevdalıları anlatabilir" dedi.

Kısa film yarışmasına katılacaklar https://www.altinboga.org web sitesini ziyaret ederek yarışma hakkında genel bilgilere ulaşabilecek.