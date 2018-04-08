Aydınlar Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı

SİİRT
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ), Aydınlar Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, Aydınlar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Aydınlar Caddesi esnafı yıllardır alt yapı sorunuyla boğuştuklarını, yapılan bu alt yapı çalışması ile birlikte sorunlarının çözüleceğini belirterek Başkan Taşkın'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİSKİ) tarafından yapılan açıklamada "Kış ayının gelmesiyle ve yağışların artmasıyla birlikte kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yetersiz kalıyordu. Deforme olan ve yetersiz gelen 400'lük boruların iki katına çıkarılarak 800'lük borularla değiştirildi" denildi.