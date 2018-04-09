Çocukken hayal ettikleri sıralarda oturuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'okuma yazma seferberliği' kapsamında açılan kurslara 40 ile 60 yaş aralığındaki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Okuma-yazma seferberliği çerçevesinde açılan kurslar sayesinde okuma-yazmayı öğrendiklerini belirten kadınlar, şimdiden hayatlarının kolaylaştığını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Vanlı kadınlar, okuma-yazma bilmedikleri için hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. 25 kardeş olduklarını söyleyen 40 yaşındaki Hacer Akbulut, babasının sadece erkek kardeşlerini okula gönderdiğini belirtti.



"BABAMIZA 'BİZİ OKUTMADIN' DİYE KIZIYORDUK"

Okumayı bilmediğinden dolayı birçok kez kaybolduğunu, ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihini okuyamadığı için zehirlendiğini anımsatan Akbulut, "Okumayı bilmediğimden dolayı kampüse gideceğime, İskele'ye gidiyordum. Bu sıkıntıdan dolayı birkaç kez kayboldum. Hastaneye giderken yolumu kaybediyordum. Bu yüzden çok zorluk çekiyordum. Okumayı çok istedim ve Allah bugünleri bize nasip etti. Şu an rahatlıkla çarşıya gidiyorum. Minibüsteki yazıları okuya okuya gidiyorum. Yediğimiz gıdalardan bile zehirleniyorduk. Bakıyorduk, ama okuyamıyorduk. Babamıza 'bizi okutmadın' diye kızıyorduk. Bize bu imkanları sunanlara çok teşekkür ederim" dedi.



"KIZLARIN OKULA GİTMESİNİ AYIPLA KARŞILIYORLARDI"

Eskiden özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesinin ayıpla karşılandığını ve bu yüzden okula gönderilmediklerini ifade eden Gurbet Demir (40) ise "Eskiler kızları okula göndermiyorlardı. Kızlar evde kalıyordu. Kızların okula gitmesini ayıpla karşılıyorlardı. Bu yaştan sonra öğrenmek zor oluyor ama buna rağmen öğreniyoruz. Bu bizim için çok iyi oldu. Hem evde hem de okulda öğreniyoruz. Şu ana kadar hocamız birçok şey öğretti. Kursa devam etmeyi istiyorum. Okuma-yazma seferberliği başlatanlara çok teşekkür ederiz. Bu gerçekten bayanlar için çok iyi oldu" diye konuştu.



"ÇOCUKKEN TATMADIĞIMIZ DUYGUYU ŞİMDİ TATTIK"

58 yaşından sonra okumayı öğrenmek için güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Mürşide Sevimli de şu ifadeleri kullandı:

"Elimize böyle bir fırsat geçtiği için çok mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Milletimizin, devletimizin başından eksik etmesin. Çocukken okuyamadık ama bu yaşta elimize bu güzel fırsat geçti. Derslerime çalışıyorum. Çocuklarımla birlikte evde ders de çalışıyorum."

