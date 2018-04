Okullarda atık pil toplama yarışması 30 Nisan’da son

Düzce'de geçtiğimiz yıl 3 bin 600 kilo civarında olan atık pil toplama miktarının bu sene 4 bin kiloyu geçmesi bekleniyor. Birinciliği alan okul bir adet printer kazanırken, ikinci spor seti ve üçüncü okul ise satranç seti İle ödüllendirilecek.

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar 2015 yılında 630 ton olan atık pil toplama miktarlarını 2017 sonu itibariyle 730 tona çıkardıklarını ve bu miktarın çok önemli bir kısmının okullardan toplandığını söyledi.



DÜZCE'NİN KATKISININ ÇOĞALMASINI BEKLİYORUZ

En çok atık pilin İstanbul'dan toplandığına dikkat çeken Neslihan Bahar, İstanbul'u sırasıyla Ankara ve Kocaeli takip ettiğini belirtti. Düzce'nin da artan bir grafik ile atık pil toplama miktarını çoğalttığına dikkat çeken Bahar, Düzce'de birinci, ikinci ve üçüncü gelen okulların hediyeler kazanacağını özellikle vurguladı. Neslihan Bahar sözlerine şöyle devam etti; "Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılması ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere Düzce Belediyesi ile de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Neslihan Bahar atık pil toplamada eğitimin çok önemli olduğunu belirterek "Geleceğin Türkiye'sinde atık pil kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor. Her yıl olduğu gibi 2017-18 okul dönemi için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim 2017 tarihinde başlattık, 30 Nisan 2018'de sonlandırıyoruz.

Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve dolayısıyla, okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor" dedi.