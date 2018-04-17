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70 ilin yöresel ürünleri Atakum’da buluşuyor

işbirliğinde düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Pazarı tarihinde kapılarını vatandaşlara açıyor. 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan ın üçüncü ve dördüncü günü, Uluslararası Venedik Sirki tarafından, tüm ziyaretçilere ücretsiz gösteriler sunacak.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:39
70 ilin yöresel ürünleri Atakum’da buluşuyor

ve () destekleriyle OMÜ'lü öğrenciler Fatih Avcı ve Fatmanur Sarıkaya tarafından organize edilen da, 70 ilin yöresel ürünleri ve hediyelik eşyalar, tanıtılacak.

Türkiş Tramvay İstasyonu üstü, Seyfi Demirsoy İlkokulu arkasında bulunan alanda ile 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda her ilin kendine ait yöresel ürünleri halkına tanıtılacak. Fuarda, Aydın'ın deve sucuğundan, Hatay'ın künefesi, İzmit'in pişmaniyesi, 'nın gül ürünleri, 'un tereyağı, 'un fındığına kadar her şey sergilenecek.

70 İlin Yöresel Ürünleri Fuarı, hediyelik eşyalar ve çocuk eğlence alanları ile 12 gün boyunca Samsunlulara açık olacak.

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70 ilin yöresel ürünleri Atakum’da buluşuyor
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