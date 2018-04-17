70 ilin yöresel ürünleri Atakum’da buluşuyor

Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) destekleriyle OMÜ'lü öğrenciler Fatih Avcı ve Fatmanur Sarıkaya tarafından organize edilen fuarda, 70 ilin yöresel ürünleri ve hediyelik eşyalar, tanıtılacak.

Türkiş Tramvay İstasyonu üstü, Seyfi Demirsoy İlkokulu arkasında bulunan alanda 18 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarda her ilin kendine ait yöresel ürünleri Samsun halkına tanıtılacak. Fuarda, Aydın'ın deve sucuğundan, Hatay'ın künefesi, İzmit'in pişmaniyesi, Isparta'nın gül ürünleri, Trabzon'un tereyağı, Giresun'un fındığına kadar her şey sergilenecek.

70 İlin Yöresel Ürünleri Fuarı, hediyelik eşyalar ve çocuk eğlence alanları ile 12 gün boyunca Samsunlulara açık olacak.

