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’de asayiş uygulamaları

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde son 1 haftada içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:35
Rize’de asayiş uygulamaları

madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda ise 166 gr. Esrar, 80 adet Uyuşturucu Hap, 3 Adet Ruhsatsız Tabanca ve Şarjör, 13 Adet Tabanca Mermisi, 5142 Paket , 171 Şişe Kaçak İçki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili şüphelilere gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rize Emniyet Müdürlüğü olarak daha güvenli bir Rize için suç ve suçlularla olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Rize’de asayiş uygulamaları
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