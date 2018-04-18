Yıldızlı Han restorasyonu için ilk kazma vuruldu

Muş Belediyesi; yol, su, kanalizasyon gibi çalışmaların yanı sıra kültürel alandaki faaliyetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Kentin tarihi dokusunu korumak için harekete geçen belediye, Yıldızlı Han'ın restorasyonu için kolları sıvadı. Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ile birlikte restorasyon çalışmalarının başlatıldığı Yıldızlı Han bölgesinde incelemelerde bulundu. İlk kazmanın vurulduğu projenin 26 Ağustos'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden kaybolmaya yüz tutmuş tarihi değerleri gün yüzüne çıkaran Muş Belediyesi, Yıldızlı Han'ı aslında uygun bir şekilde restore etmesi, tarihe saygı ve kültürel değerlere sahip çıkma adına büyük önem taşıyor. Yıldızlı Han'ın kent açısından çok önemli bir tarihi değer olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş'un kadim bir medeniyete ev sahipliği yaptığı bulunduğumuz mekandan anlaşılmaktadır. Tarihi üç camimiz Ulu Camii, Hacı Şeref Camii, Alaaddin Bey Camii ile birlikte Yıldızlı Han diye bilinen bu hanımız terk edilmiş, metruk bir haldeydi. İlimizin kültürel ve turizm altyapısı güçlendirmeye yönelik tescilli tarihi yapının kamulaştırılması yapılmak üzere çalışmalar başlatıldı. Burayı aslına uygun bir şekilde tarihi çarşı olarak restore edeceğiz. İçerisinde ilimizin yöresel ürünleri, yöresel yemekleri ve yöresel müziklerin yapılacağı otantik bir konsept proje hazırlandı. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesinde toplanan katkı payı bedellerinden tescilli yapı olan Yıldızlı Han'ın kamulaştırılması, rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik ve mekanik projelerinin hazırlanması ve uygulaması için gerekli bütçe aktarıldı" dedi.

Yıldızlı Han'ın 613 metrekare alana sahip olduğunu kaydeden Başkan Asya, "Yıldızlı Han rölöve, restitüsyon, restorasyon, tüm mühendislik projeleri, keşif, metraj ve görsellerin hazırlanması için ihale edildi. İhale sonuçlandırılmış olup, uhdesinde kalan yüklenici tarafından çalışmalara başlandı. Restitüsyon ve restorasyon projeleri için yapılan araştırmalar neticesinde hazırlanan projeler Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanarak, kurumumuza dağıtım nüshaları gönderildi. Hazırlanan ve Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı çağrısında 'Tarihi Değerlerin Ortaya Çıkarılması' kapsamında proje başvurusu yapılarak, toplam bütçenin yüzde 50'sini hibe almaya hak kazanmış olup, protokol işlemleri tamamlandı. Bu tarihi hanımızı 26 Ağustos'a kadar restore ederek halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

