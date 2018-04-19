Ordu'da 300 yıllık değirmen kurtarıldı

Sayıları günden güne azalsa da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde rastlanan çalışır haldeki su değirmenlerinden biri de Mesudiye Armutkolu Yaylası'nda bulunuyor. 300 yıllık tarihiyle zamana yenik düşen, Ordu Büyükşehir Belediyesinin restore etmesinin ardından yeniden hizmete giren Tıngırın Değirmeni, geçen yıllara ve gelişen teknolojiye rağmen çalışmaya devam ediyor.



"HEPSİ BİRER TARİH HAZİNESİ"

Mesudiye Armutkolu Yaylası'nda restore edilen Tıngırın Değirmeni'nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, suyla çalışan taş değirmeni yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ordu'da tarihi özelliği bulunan birçok kültürel yapıyı restore ederek, yok olmaktan kurtardıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Tıngırın Değirmeni benimde çocukluk zamanımda bildiğim tarihi ve bölge halkı için güzel anıları olan bir değirmendi. Bu bölgedeki Ulubey Yaylaları dahil bir çok yaylaya hizmet verdi. Bölgede Tıngır Mehmet'in Değirmeni olarak bilinen bu tarihi değerimiz, zamanla bakımsızlıktan yok olmaya yüz tutmuş ve atıl haldeydi. Hem aslına uygun, hem de günümüze uygun olarak restore ettik. Böyle tarihi bir yapıyı yok olmaktan kurtardığımız için mutluyuz" dedi.



MAHALLE MUHTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Tıngırın Değirmeni'ni tarihe yeniden kazandıran Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Mesudiye Armutkolu Mahallesi Muhtarı Nurettin Şener ise, " Tıngırın Değirmeni, mahallemizin Armutkolu Yaylası'nda bulunan tarihi bir yapı. Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen değirmenimiz, atıl ve yok olmak üzereydi. Sayın Başkanımıza durumu ilettiğimde hemen talimat vererek çalışmaların başlatılmasını istedi. Geçmişte bir çok yaylaya hizmet veren değirmenimizi yok olmaktan kurtaran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.