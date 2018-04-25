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'ta otomobil 'na uçtu: 1 ölü

'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin 'na yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, bir kişi de yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:32
Tokat'ta otomobil Kelkit Çayı'na uçtu: 1 ölü

, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Niksar'dan Reşadiye'ye giden 'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten 'na yuvarlandı. Suya gömülen aracın üzerine çıkan 'nin (60) bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar, 112 sağlık, itfaiye ve ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan Mustafa Cebe, ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit ı'nda arama başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile Cebe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan Ayhan Cebe'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tokat'ta otomobil Kelkit Çayı'na uçtu: 1 ölü
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