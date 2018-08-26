Gençler okey masası eri değil, itfaiye eri olacak

VARTO
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, "Bundan sonra gençler okey masası eri değil, itfaiye eri
olarak görev alacak" dedi. Varto Belediyesi İtfaiye Amirliği Araç Filosu, her düzeyde yangın
a müdahale edebilecek teknik donanıma sahip ve gözlerini budaktan sakınmadan vatandaşların yardımına koşabilecek Vartolu itfaiyeciler, kendilerini daha güvende hissetmeleri ve daha verimli çalışabilmeleri için ateşe dayanıklı, 10 adet(Nomex) yanmaz elbise ile donatıldı. Personelinin güvenliğini ön planda düşünen Varto Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, personelinin yangınlarda kullanması için satın aldığı, yangın koşullarında koruyucu niteliğe sahip 10 adet (Nomex ) yanmaz elbise, 10 çift bot ve 10 adet bareti belediye hizmet binası önünde itfaiye personeline dağıttı