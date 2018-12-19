Kent Meydanı Van’a nefes aldıracak

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VanBüyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 25 bin metrekarelik alan kent meydanına dönüştürülüyor. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırım bütçesiyle gerçekleştirilecek olan projenin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Eski Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu'nun kentte göreve başladığı ilk günlerde müjdesini verdiği, kent meydanı için çalışmalar başladı. Yoğun ve sıkışık bir kent merkezine sahip olan Van, bu proje sayesinde halkın rahat nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği bir alana kavuşuyor. Van'ın ilk kent meydanında bin araçlık yer altı otoparkı, oyun alanları ve sosyal alanlar, kafeler, restoranlar, kuru havuz, buz pisti, sergi alanları, sanat atölyeleri, anıt meydan, toplanma ve gösteri alanları gibi bölümler yer alacak. 25 bin metrekarelik alanda bulunan zabıta noktası kullanılmayan eski Van müzesi yıkılırken boş ve atıl durumda bulunan Mısır çarşısında da yıkım çalışmalarına başlandı. Uzlaşmalar neticesinde Mısır çarşısı esnafı için hazırlanan eski çok katlı otoparkta ise dönüştürme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Zorluoğlu, kent meydanının yapımında kimseyi mağdur etmediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden, 'Kent Meydanı'nda incelemelerde bulundu.