Tuşba’da AK parti belediyeciliği kendini bir kez daha gösterdi

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Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DAP) finansmanıyla Tuşba Belediyesi tarafından yapılan Van'ın en prestijli projelerinden biri olan İskele Sahil 1'inci Etap Rekreasyon Alanı meclis kararı ile ismi "15 Temmuz Şehitler Parkı" oldu. Kentin yeşil alan kapasitesini artıran ve Tuşba'ya bağlı İskele Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan park; çocuklar ve gençler için spor alanları, 750 kişi kapasiteli amfi, bin metre bisiklet yolu ile koşu ve yürüyüş yolu, süs havuzları, Van'da halka açık ilk ve tek tenis kordu ile 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. Gerçekleştirdikleri proje ile Van Gölü sahilinin çöplükten kurtardıklarına işaret eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Yaklaşık 8 milyonluk DAP desteği ve bir o kadar zemin dolgu maddesi hazırlanmasında Belediyenin iş makineleri ve iş gücü ile tamamlanan bu proje ile binlerce yıldan beri ilk kez Van Denizi'nin kıyısı bir gerdanlığa sahip oldu. Artık çöplüğü andıran metruk Van Deniz'i sahili sivrisinekleri, mezbelelik, çöplük ve bataklık olan kıyısı tamamıyla insanların gelip dinlenebileceği, su sporlarını yapabileceği ve ailece eğlenebilecekleri çok önemli bir cazibe merkezi haline getirdik" dedi. Özgökçe, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla ikinci etabını da çok yakında Van halkının hizmetine sunacaklarını kaydetti. Van'ın yükselen değeri olarak ilkleri yapmaya devam eden Tuşba Belediyesi'nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı 'Kardeş Şehir Protokolü' çerçevesinde 3 milyonluk bir yatırım ile çok amaçlı salonu kazandırdığını da kaydeden Başkan Özgökçe, "Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan Yusuf Ziya Yılmaz çok amaçlı konferans salonunu tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu 6 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş, eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için tasarlanan salonda ayrıca Van ve Tuşba ile ilgili kültürel değerlerin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde çok önemli bir görev üstlenmesi hedefleniyor" dedi.