Marka şehir yolunda güçlü bir adım

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ihalesi bugün yapılacak olan Kent Meydanı Projesi ilgili açıklamalarda bulundu. Maviş, projenin geç kalınmış bir proje olduğunu belirterek, "Meydan projesinin bitmesiyle 30-40 yılın projesi hayat bulmuş olacak, Bu şehrin bütün güzelliğini bu zamana kadar perdeleyen engeller ortadan kalkacak" dediSinop'ta 2 bin 500 yıllık tarihi surların da gün yüzüne çıkarılacağı Kent Meydanı Projesi'nin her aşaması titizlikle yürütüldü. Çünkü Sinop'umuzda tarihin kültürün ve medeniyetinin çok büyük kalıntıları var. Dolayısıyla atacağımız her adım bu medeniyet mirasını da korumayı esas alarak atılması gerekiyor. Bu nedenle koruma kurullarıyla yakın ilişki içerisinde ve koruma kurullarının izinleri doğrultusunda adımlar atılıyor. Şu anda meydan projesinde geldiğimiz son nokta yapılan proje çalışması tamamlanmıştır. Proje ile ilgili bizlerin ve Sinop'taki paydaşların revizyon talepleri yerine getirilmiş ve son haliyle proje ve Sinop'taki koruma kuruluna sunulmuş 16 Aralık itibarıyla de koruma kurulundan onaylanarak proje vize almıştır. İnşallah 24 Mart'ta projemizin ihalesi yapılarak ilk kazma vurulacak." dedi.Meydan projesinin Sinop'un tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağını aktaran Maviş, "Projemizin bizi en çok heyecanlandıran kısmı Sinop'umuzun tarihi dokusunu meydana çıkaracak olması. Şehrimiz maalesef mevcut durumuyla kapalı bir kutu konumunda. Surlarımızı kaplayan yapılar Sinop'un tarihini gölgeliyor. Projemiz bu yönüyle Sinop'un kadim kimliğini gün yüzüne çıkartacak. Projemiz yalnızca tarihi dokumuzu gün yüzüne çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda Sinop'lu hemşerilerimize keyifle vakit geçirecekleri bir sosyal alan imkanları sağlayacak. Kent meydanımız Sinop'lu hemşehrilerimizin uğrak noktalarından biri haline gelecek." dedi.Maviş, Sinop meydan projesi kapsamında mutlu şehrin çocuklarının mutluluklarını katlayacak çocuk oyun ve su oyun alanlarının yapılacağını, çok sayıda ağaç ile meydanın mavi yeşil dokusu arasında evlatlarımızın huzur veren kahkahalarına ve yüzlerindeki tebessüme ortak olunacağını söyledi. ENMaviş, Sinop'un tarihi en nadide yapılarından olan Jandarma Sosyal Tesisinin, proje ile Millet kıraathanesine dönüştürülerek halkımızın hizmetine açılacağını, çocuklarımız ve gençlerimiz için kitap okuma ödev yapma gibi imkanların yanı sıra hemşehrilerimize de sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler için güzel bir mekan sağlanacağını söyledi.Maviş, projenin her aşamasında katkı ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'na ve AK Parti Sinop İl Başkanımız Uğur Giresun'a da teşekkür etti.